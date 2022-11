A2 Sud – La presentazione del sesto turno

Dopo cinque giornate è una Serie A2 Girone Sud parecchio equilibrata, il sesto turno riserva sicuramente partite valide per definire la classifica.

Una delle leader in classifica, la O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia, ospita l’Halley Thunder Matelica (domenica, ore 18). Le marchigiane reduci da un vero e proprio “scioglimento” nella seconda metà del match contro Patti, che è valso la prima sconfitta interna stagionale: adesso la prossima trasferta è di quelle toste, perchè la Battipaglia di coach Maslarinos è stata sinora una delle formazioni più solide del campionato, costruita attorno alla leadership del capitano Potolicchio, alla solidità di Alford e all’esuberanza delle giovani.

Test non facile per l’Use Rosa Scotti Empoli che si ritrova contrapposta alla Pall. Vigarano (domenica, ore 18). Empoli, contro Cagliari, ha trovato forse la miglior Stoichkova di sempre e viaggia adesso da capolista in classifica con Battipaglia (che ha però vinto lo scontro diretto). Più a rilento l’avvio di Vigarano, che ha anche perso il primo match interno della stagione con Selargius, manifestando qualche disfunzionalità di troppo.

Sicilia contro Sardegna nel suggestivo scontro tra Alma Basket Patti e Techfind San Salvatore Selargius (sabato, ore 18.30). Entrambe le formazioni vengono da due successi esterni pesanti, con Matelica e Vigarano, due affermazioni che hanno sicuramente dato morale e rilanciato le ambizioni di entrambe, verso un campionato di alta classifica che può esser garantito da una vittoria in questa partita.

Molto interessante la sfida tra Basket Girls Ancona e Cestistica Spezzina (sabato, ore 19). Ancona è forse la sorpresa della stagione, essendo andata vicina a vincere anche a Firenze su un campo molto ostico: in casa la squadra di Castorina può metter in difficoltà La Spezia, che non sempre lontano dal PalaMariotti ha risposto bene in quest’inizio di stagione. Chi vince fa un bel balzo in classifica, con Ancona che vede la vetta ancora vicinissima.

Reduce da due vittorie di fila, la Stella Azzurra Roma prova a fare tris sul suo campo contro il Cus Cagliari (sabato, ore 17). Buonissimo momento per la Stella, coinciso col rientro a pieno regime di Nikolic e la crescita sia di Prosperi ma anche delle giovani che sembrano aver più confidenza con la categoria. Cagliari è l’unica formazione ferma a zero nel Girone, e da una settimana lo svantaggio dalle altre è salito a -4: il Cus ha disperatamente bisogno di una vittoria per accorciare la classifica.

Dopo la brutta prestazione di Roma, l’ARAN Cucine Panthers Roseto cerca riscatto al PalaMaggetti contro una tostissima Palagiaccio Firenze (domenica, ore 18). Roseto ha incassato, a ridosso della partita di Roma, la notizia dell’assenza di due mesi di Micovic per infortunio: non un periodo facile per la squadra di coach Romano che ha però la chance di rifarsi in casa. Firenze non benissimo contro Ancona, dopo un inizio travolgente firmato Marta Rossini ha rischiato parecchio ma è stata salvata dagli eroismi di Capra: chi si ergerà protagonista contro Roseto?

Piombata in una fase di crisi, La Bottega del Tartufo Umbertide prova a uscirne con la trasferta sul campo dell’Azimuth Wealth Management Savona (domenica, ore 18). Forse uno dei momenti più difficili del recente passato per le umbre, tre sconfitte di fila e parte destra della classifica in questo momento. Graduatoria cortissima, sia chiaro: già vincere contro Savona proietterebbe le umbre in zona Playoff, motivo per cui la trasferta ligure assume contorni fondamentali per la stagione.

AREA COMUNICAZIONE LBF