A2 Sud – La presentazione del tredicesimo turno

Ultimo turno del Girone Sud di Serie A2, non risolutivo per la Coppa Italia ma quasi: per i verdetti definitivi è possibile tocchi attendere la ricalendarizzazione di Savona-Firenze e relativa disputa. Unico scenario per cui sarà già possibile conoscere tutte le partecipanti alla Coppa è la sconfitta delle toscane contro Umbertide, con contemporanea vittoria di almeno una tra Matelica e Patti.

Di certo c’è che tre squadre, vincendo, potrebbero aggiudicarsi la qualificazione: l’Use Rosa Scotti Empoli fa visita all’ARAN Cucine Panthers Roseto (domenica, ore 18) con tutti i favori del pronostico. Roseto è reduce dalla batosta rimediata con La Spezia nel recupero, 38-70, ed è stata la prima squadra a inaugurare il 2023: il calendario non aiuta le Panthers, contro una delle big del torneo.

Impegno interno per la O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia contro la Basket Girls Ancona (domenica, ore 18). Ancona ha ufficializzato durante la sosta il nuovo coach, Luca Piccionne, che succede all’uscente Castorina: nel corso del break riposo per Diane, per un problema alla caviglia da recuperare in vista della trasferta campana, contro la motivata formazione di coach Rossini.

La Cestistica Spezzina, reduce dalla bella vittoria di Roseto, è chiamata all’impegno casalingo contro la Pall. Vigarano (domenica, ore 18). Anche per Vigarano la sosta natalizia è stata particolarmente movimentata, con il saluto a una giocatrice importante come Sorrentino: la dirigenza si è mossa prontamente e ha annunciato un’altra esterna, la polacca Kinga Piedel, pescata da Perugia in Serie B.

Dietro c’è la bagarre: in questo contesto, posizione di enorme vantaggio per l’Alma Basket Patti che nel “lunch match” ospita il Cus Cagliari (domenica, ore 12). Patti, che ha ricaricato le pile durante il break (contro Roma era mancata una giocatrice importante come Botteghi), ha un impegno sulla carta semplice contro il fanalino di coda: l’imperativo per la squadra di coach Buzzanca è vincere, poi aspettare i risultati dagli altri campi sperando in un inciampo di qualcuna che sta davanti e soprattutto in una sconfitta di Firenze.

Il Palagiaccio Firenze, infatti, deve assolutamente vincere per rimanere in piedi: la sfortuna per le toscane è che l’impegno casalingo è difficile, contro La Bottega del Tartufo Umbertide (domenica, ore 18). Ciò che può consolare la formazione fiorentina è forse il fatto che il break può aver aiutato un organico che nell’ultima fase del 2022, complici gli infortuni di Capra (poi recuperata) e Marta Rossini, ha un po’ sofferto tali acciacchi.

Legata ai risultati dagli altri campi, l’Halley Thunder Matelica ospita l’Azimuth Wealth Management Savona (sabato, ore 18.30) con due imperativi: vincere e sperare. Per la squadra matelicese gli scontri diretti attualmente non sono favorevoli, Gonzalez e compagne comunque hanno condotto una grande prima parte di stagione sino a un inaspettato quinto posto in classifica che le mette in buona posizione per la corsa Playoff.

Più indietro in classifica c’è la sfida tra Techfind San Salvatore Selargius, in fase di grandissima crescita, ed E-Gap Stella Azzurra Roma (sabato, ore 16). Selargius in serie positiva si è rifiondata in piena zona Playoff, attenzione però alle romane che prima del break, pur prive di Brzonova e Barbakadze, hanno fatto sudare le proverbiali sette camicie a una squadra molto competitiva come Patti.

Area comunicazione LBF