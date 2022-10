A2 Sud – La presentazione della quarta giornata

Effetto deja-vu per il quarto turno di Serie A2 Girone Sud con ben due rivincite degli scorsi Quarti di Finale Playoff.

Il primo dei due rematch Playoff vede l’Alma Basket Patti ospitare la Cestistica Spezzina (sabato, ore 16.30): La Spezia ha ben reagito all’infortunio di Castellani vincendo contro Selargius, Patti fatica un po’ di più in quest’inizio campionato con la sconfitta occorsa in una trasferta a dir poco complicata, anche logisticamente, in quel di Firenze. Grande ex per l’incontro, la lunga Silvia Sarni.

Proprio il Palagiaccio Firenze è protagonista dell’altro rematch da Playoff: le gigliate fanno visita a Pallacanestro Vigarano (sabato, ore 18.30). Avvio di campionato un po’ incerto per le emiliane che hanno perso male sia a Roseto che a Matelica, ma sul loro parquet hanno mostrato di poter far bene: Firenze dal canto suo è in fiducia dopo la vittoria con Patti col ritorno a numeri stellari di Marta Rossini.

Chiude il sabato di A2 Sud la sfida tra Basket Girls Ancona e Cus Cagliari (sabato, ore 19). Ancona ha vinto due gare punto a punto in questo avvio di stagione, sicuramente coach Castorina vorrà fare risultato, con meno patemi, anche al quarto impegno contro un Cus in crisi e, come spesso accaduto nelle ultime stagioni, che risente forse dell’assenza per infortunio del suo metronomo Striulli.

Inaugura il giorno successivo la partita tra Techfind San Salvatore Selargius e O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia (domenica, ore 15.30) con le sarde in totale emergenza dopo l’infortunio al tendine d’Achille di “Ola” Makurat. Battipaglia dal canto suo in buone condizioni, reduce dalla seconda vittoria interna della sua stagione.

Azimuth Wealth Management Savona in casa per la partita contro l’ARAN Cucine Panthers Roseto (domenica, ore 16): dopo aver fatto bis in casa, la squadra di coach Romano vuole trovare anche il primo acuto in trasferta sul difficile campo delle liguri, guidate da una Pobozy in grandissime condizioni di forma.

Chi non si è ancora sbloccato e cerca la soddisfazione in campionato è la Stella Azzurra Roma, attesa da un difficile impegno contro La Bottega del Tartufo Umbertide (domenica, ore 18): al PalaMorandi le umbre proveranno a riprendere il filo del discorso interrotto a Roseto, dopo la prima sconfitta stagionale. Per Stella Azzurra da valutare l’impatto con la trasferta dopo la beffa subita in casa da Ancona nel terzo turno.

Use Rosa Scotti Empoli contro Halley Thunder Matelica (domenica, ore 18) al PalaSammontana può riservare grandi emozioni: Empoli bene solo a tratti in quest’inizio stagione, sconfitta a Battipaglia e vittoriosa contro Firenze di rimonta. La squadra di coach Cioni cerca alla conferma contro le solidissime marchigiane, che hanno già collezionato vittorie pesanti come quelle con La Spezia e Vigarano.

AREA COMUNICAZIONE LBF