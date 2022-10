A2 Sud – La presentazione della terza giornata di campionato

Terza giornata al via per la Serie A2 Girone Sud, weekend ricco di gare di richiamo.

Il turno comincia con un affascinante scontro tra Cestistica Spezzina e Techfind San Salvatore Selargius (sabato, ore 16). In casa ligure è arrivata la prima vittoria in un bel match contro Battipaglia, con l’amaro però dell’infortunio di Castellani che ha complicato le cose; in casa Selargius la prima vittoria con Matelica ha dato morale al gruppo in vista di un match già molto delicato.

Halley Thunder Matelica che è chiamata alla reazione sul proprio campo dove ospita la Pall. Vigarano (sabato, ore 18.30): le emiliane, dal canto loro, sono alla ricerca della prima vittoria in trasferta su un campo certamente ostico.

Prova a sbloccarsi Stella Azzurra Roma sul suo campo contro Basket Girls Ancona (sabato, ore 18.30): per le romane, dopo il calo nella seconda metà contro Savona, la partita contro le marchigiane è già importante per non perdere contatto in classifica contro un’Ancona che la scorsa settimana è stata facilmente regolata da Umbertide.

Una sfida che si è già vista anche in A1 al PalaZauli: la O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia affronta l’Use Rosa Scotti Empoli (sabato, ore 19). Per le campane sfida complessa contro la formazione toscana reduce dalla grande rimonta in casa su Firenze nel derby.

Contesa interessante al San Marcellino tra Palagiaccio Firenze e Alma Basket Patti (domenica, ore 15) che apre la seconda giornata di gare: Firenze, dopo aver sfiorato la vittoria in casa di Empoli, conta di proteggere il suo fortino da una Patti decisamente carica dopo aver conquistato la prima vittoria stagionale.

Ancorata a quota zero, la formazione del Cus Cagliari, che attende una Striulli indisponibile nelle prime due partite di stagione, attende la Azimuth Wealth Management Savona (domenica, ore 17). Savonesi che si sono sbloccate contro Stella Azzurra, trovando anche minutaggi per le proprie giovani.

Al PalaMaggetti, la ARAN Cucine Panthers Roseto ospita La Bottega del Tartufo Umbertide (domenica, ore 18). Per Roseto occasione di riscatto, dopo la sconfitta arrivata con Patti in cui i 105 punti presi sicuramente sono stati un dato da attenzionare. C’è anche una ex nella formazione abruzzese, Dell’Olio che ha giocato una stagione in A2 proprio con la maglia di Umbertide.

AREA COMUNICAZIONE LBF