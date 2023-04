A2 Sud – La presentazione della ventiquattresima giornata 

La ventiquattresima giornata del Girone Sud di Serie A2 propone come clou il derby ligure.

L’Azimut Wealth Management Savona prova l’allungo decisivo per i Playoff contro una Cestistica Spezzina (domenica, ore 18) che prosegue la sua corsa per il secondo posto. Derby sicuramente importante per entrambe le formazioni, e possibile incrocio in caso di postseason, a seconda di come si metteranno gli ultimi tre turni di campionato.

Chi è quasi sicuro del primo posto è l’Use Rosa Scotti Empoli che può piazzare una vittoria che varrebbe la matematica leadership. L’avversaria però è una squadra in salute: la Techfind San Salvatore Selargius (sabato, ore 15.30). Reduci da tre vittorie di fila, le giallonere mirano al poker che cementerebbe il sesto posto in graduatoria: con le toscane però sarà molto dura.

Scontro decisivo quella tra ARAN Cucine Panthers Roseto e O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia (domenica, ore 18), con le abruzzesi che ritrovano il PalaMaggetti: il campo di casa può esser decisivo in una corsa complicata verso la salvezza, con Battipaglia però l’impresa è decisamente ardua. Le ospiti, col mercato, sembrano aver trovato la giusta chimica e rappresentano una seria contendente al secondo posto.

Un’altra candidata è l’Alma Basket Patti, ma le siciliane sono alle prese con una trasferta complessa con Basket Girls Ancona (sabato, ore 19). Stanno giocando bene le marchigiane, che hanno messo in difficoltà Empoli nell’ultima uscita e nonostante una classifica che dice Playout stanno crescendo recentemente. Patti dovrà passare da questa vittoria per poi giocarsi tutto nel rush finale.

Molto, molto pesante per i Playoff il risultato del match tra La Bottega del Tartufo Umbertide e Pall. Vigarano (domenica, ore 18). Umbre con una partita in cui non possono sbagliare, con una sconfitta comprometterebbero la corsa Playoff in vista di uno scontro diretto contro Matelica in cui ribaltare la differenza canestri potrebbe esser arduo (-25). In caso di sconfitta probabile invece il nono posto.

L’Halley Thunder Matelica sulla carta ha un match favorevole in calendario, contro il Cus Cagliari fuori casa (sabato, ore 15.30): solo sulla carta, perchè per il Cus la sfida alle matelicesi può esser fondamentale, per incamerare i punti di vantaggio decisivi su Roseto e assicurarsi almeno i Playout. Matelica che tra l’altro ha fatto un grosso favore alle universitarie la settimana scorsa, vincendo proprio contro Roseto.

E-Gap Stella Azzurra Roma che vuole provare l’assalto al decimo posto, fattore campo assoluto in caso di Playout: arriva il Palagiaccio Firenze (sabato, ore 18.30). Con Selargius in agguato, Firenze deve mantenere le distanze perchè la bilancia dello scontro diretto pesa a favore delle sarde: il quinto posto può esser importante per il posizionamento in griglia per i Playoff, dove con una Rossini in più le toscane possono provare a esser una mina vagante.

AREA COMUNICAZIONE LBF