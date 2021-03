Tutte e sette le partite in programma per la ventiquattresima giornata del Girone Sud di Serie A2 previste nel weekend, col campionato che entra nel vivo grazie anche a diversi scontri da Playoff.

Molto interessante il match tra Bruschi San Giovanni Valdarno e La Bottega del Tartufo Umbertide (sabato, ore 21). San Giovanni indaffaratissima negli scorsi giorni sul mercato: dall’estero è arrivata la nuova straniera, l’olandese Slim, in più è tornata a dare una mano in regia Valensin. Tutto pronto per il rush finale per la formazione di Franchini, che però gioca contro un’Umbertide motivata a riscattare la brutta sconfitta occorsa con Selargius.

Seconda partita di fila al San Filippo per la RMB Brixia Basket, che stavolta ospita l’Alma Basket Patti (domenica, ore 16.30). In settimana Brixia si è separata con Olajide, il tutto mentre coach Zanardi spera di avere buone notizie dall’infermeria riguardo alle indisponibilità delle ultime partite: Patti, dal canto suo, complici i risultati delle ultime settimane (e l’importantissima vittoria con Firenze di due settimane fa) è lanciatissima verso l’ottavo posto, con velleità di scalare la classifica in questo rush finale.

La Crèdit Agricole La Spezia, dopo il ritorno alla vittoria di Livorno, si trova a dover sfidare la lanciatissima Giorgio Tesi Group Nico Basket (domenica, ore 18), reduce da un ottimo successo con Civitanova Marche. La Spezia ha un po’ faticato dopo 42 giorni di stop ma alla fine è venuta fuori con le solite caratteristiche: esperienza, grinta e il talento dei singoli (su tutte l’ottima Hernandez Pepe). Interessante valutarla contro una Nico Basket che ha vinto quattro delle ultime cinque gare, ben metabolizzando l’infortunio di Gianolla con una Ramò in formato “superstar” e la consistenza di Zelnyte sotto le plance.

Una delle ultime possibilità per riprovare ad agganciare il treno Playoff per il Palagiaccio PF Firenze, che va in trasferta sul campo di una motivata Techfind San Salvatore Selargius (sabato, ore 15.30). Selargius ha vinto bene a Umbertide, consegnandosi anche qualche chance di assalto al terzo posto, ma deve sempre fare i conti con la perdurante indisponibilità di El Habbab: contro il reparto lunghe fiorentino, guidato dalla solita Pochobradska, test probante per le giallonere.

Molto suggestiva la partita tra due squadre che hanno cambiato molto a stagione in corso, quella tra Feba Civitanova Marche e Jolly Acli Livorno (domenica, ore 18). L’aggiunta di Dzinic e Zanetti (tra l’altro non a disposizione nell’ultimo match contro Nico Basket), dopo la prima vittoria contro Firenze, non è coinciso con un miglioramento nel rendimento per la squadra di coach Carmenati, che vengono da quattro sconfitte di fila. Livorno è un’avversaria appaiata in classifica, ma è un match tosto per la Feba perché le toscane hanno ben figurato nelle ultime uscite contro squadra più blasonate: partita che si preannuncia incerta.

Dietro al duo di cui sopra, sta risalendo il Cus Cagliari, chiamato tuttavia a una prova decisamente impegnativa contro la E-Work Faenza (sabato, ore 18). La formazione sarda, guidata dall’esperienza di Striulli, Ljubenovic e dalla tripla di Prosperi, è decisamente gasata dopo la vittoria a Bolzano: da valutare invece le condizioni di Faenza, già rimaneggiata in Coppa Italia e reduce da un ulteriore stop a titolo precauzionale.

La Surgical Virtus Cagliari ospita l’Acciaierie Valbruna Bolzano in una sfida importantissima per la formazione di Ferazzoli , a -4 sulla squadra bolzanina (domenica, ore 19.30). La Virtus viene dalla partita molto negativa giocata contro Brescia, che non è certamente piaciuta alla coach italo-argentina a prescindere dall’assenza di Zolfanelli che ha complicato l’assunto. Bolzano in cerca di continuità: le ragazze di coach Pezzi hanno perse le ultime 10 gare e, anche per via di diversi “stop and go”, non vincono addirittura da 93 giorni, ultima vittoria il 13 dicembre scorso…proprio contro le cagliaritane.

