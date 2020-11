A2 Sud – La presentazione dell’ottava giornata

Sono quattro le gare previste sinora nel weekend del Girone Sud di Serie A2, complice il rinvio a data da destinarsi di Surgical Virtus Cagliari-Giorgio Tesi Group Nico Basket, Cus Cagliari-Bruschi San Giovanni Valdarno e di La Bottega del Tartufo Umbertide-Acciaierie Valbruna Bolzano.

A Firenze primo appuntamento sulla panchina della E-Work Faenza per il nuovo coach Diego Sguaizer (domenica, ore 18), al ritorno nella categoria dopo l’esperienza a Crema. L’avversario, il Palagiaccio PF Firenze, è reduce da una sconfitta nel derby e dovrà valutare le condizioni delle giocatrici uscite acciaccate dal match, tra cui la ceca Pochobradska.

Rinfrancata dal buon successo col Cus, l’Alma Basket Patti fa visita alla Techfind San Salvatore Selargius decisamente lanciata dopo un buon avvio di campionato (sabato, ore 18). Due ex per la partita in casa siciliana, l’ala Stoichkova e la lunga Manfrè, che tra l’altro hanno giocato insieme a Selargius proprio nella stagione 2018/2019. Selargius reduce da un turno di stop, tranne che per la play Simioni impegnata nelle qualificazioni a Eurobasket 2021 con la Svizzera.

La Crèdit Agricole La Spezia prova a sfatare “la maledizione del PalaMariotti”: ancora a secco di vittorie in casa in campionato, le liguri ospitano una Feba Civitanova Marche decisamente rinfrancata da un buon inizio di stagione che ha portato le marchigiane ben dentro la zona Playoff (domenica, ore 18).

Al PalaMacchia la Jolly Acli Livorno ospita la RMB Brixia Basket (domenica, ore 18): per le toscane sfida casalinga importante contro la formazione lombarda, tra le squadre più “calde” del campionato con una striscia aperta di successi da cinque vittorie. Le bresciane, tra l’altro, non perdono fuori casa dal 4 ottobre scorso, ovvero dalla sfida della prima giornata a Umbertide.

Area Comunicazione LBF