A2 Sud – La presentazione dell’ottavo turno

Soltanto quattro partite nel weekend del Girone Sud di Serie A2, con Cestistica Spezzina-ARAN Cucine Panthers Roseto rinviata a data da destinarsi, Alma Basket Patti-Use Rosa Scotti Empoli all’8 dicembre prossimo e Stella Azzurra Roma-O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia il 30 novembre.

Derby marchigiano tra Basket Girls Ancona e Halley Thunder Matelica (sabato, ore 19). Ancona, complice un calendario complicato, ha perso le ultime tre gare ed è in leggera flessione; Matelica è attualmente squadra difficile da leggere, capace di grandi colpi (La Spezia, Battipaglia) così come di qualche passo falso (l’ultimo contro Firenze): partita incerta nel pronostico, tutta da seguire.

Apre il turno il Palagiaccio Firenze, che ospita Cus Cagliari (sabato, ore 18). Le fiorentine sono una delle squadre più calde del campionato, hanno vinto gli ultimi tre incontri e con Cagliari puntano al poker, anche se l’entusiasmo del Cus dopo la prima vittoria in campionato, ottenuta sul suo campo contro Roseto, può fare la differenza in positivo per il gruppo di coach Xaxa.

Per La Bottega del Tartufo Umbertide impegno interno contro la Techfind San Salvatore Selargius (domenica, ore 18). Umbertide ha preso un po’ di ritmo con la vittoria in rimonta ottenuta contro Battipaglia, trova però una Selargius che viene da un bel successo interno su Ancona e che ha aggiunto in settimana Agata Makurat nel suo scacchiere tattico.

L’Azimuth Wealth Management Savona attende la Pall. Vigarano (domenica, ore 18). Savona ha perso una buona occasione contro Empoli ma è squadra ancora pienamente viva nella lotta ai Playoff, Vigarano dal canto suo pare un po’ in crisi di risultati e d’identità difensiva, avendo subito 78 e 93 punti nelle sue ultime due uscite.

