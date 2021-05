Comincia la postseason del Girone Sud di Serie A2, tutti alla caccia della vittoria finale che vale la Serie A1, mentre nei Playout sarà doppio scontro all’insegna dell’incertezza e dell’equilibrio.

PLAYOFF

(1) E-WORK FAENZA vs (8) CREDIT AGRICOLE LA SPEZIA

Nonostante la stagione sia stata irta d’insidie per le Faenza, con più stop per via dell’emergenza sanitaria e tegole come gli infortuni di Brunelli (poi rientrata) e di Franceschini (per lei stagione finita), la squadra bianconera (che tra l’altro ha visto avvicendarsi tre coach in panchina: Rossi, Bassi ad interim e Sguaizer) ha comunque giocato una regular season dominante con 70 punti di media, una delle uniche quattro formazioni a chiudere oltre la soglia dei 70, e la seconda difesa del torneo con 56 punti subiti.

La Spezia ha rischiato nel finale di stagione, agguantando il posto per i Playoff soltanto nella parte finale. Per la squadra ligure annata complessa in cui ancora una volta le costanti sono state Packovski (15.2 di media) e Templari (14.4 di media), con l’aggiunta di Hernandez Pepe, 13.9 punti di media con un ruolo importante anche in uscita dalla panchina. I due scontri diretti della stagione vedono un 2-0 di Faenza, in due sfide comunque molto combattute.

IL CALENDARIO

Gara 1: 12/05/2021, ore 19, PalaMariotti (La Spezia)

Gara 2: 16/05/2021, ore 18, PalaBubani (Faenza)

Gara 3 (eventuale): 19/05/2021, ore 20.30, PalaBubani (Faenza)



(4) LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE vs (5) ALMA BASKET PATTI

Umbertide ha chiuso la stagione al quarto posto, riuscendo a resistere all’infortunio di Giudice: l’aggiunta di Stroscio, 9.3 punti di media, si è rivelata fondamentale per la squadra di coach Staccini che ha in Kotnis (11 punti di media) e Pompei due punti di riferimento importanti.

Patti, tra i migliori attacchi del campionato con 72 punti, sembra aver trovato la giusta quadratura attorno all’esperienza di Verona e Cupido, oltre che quella di Galbiati, che dopo gli acciacchi d’inizio stagione ha alzato il livello con 18.1 punti di media, miglior marcatrice del Girone Sud. L’innesto di Llorente ha alzato anche la qualità della frontline, dopo il ritiro di Kramer (ora team manager): 11.8 punti e 12 rimbalzi per lei in cinque uscite in campionato.

IL CALENDARIO

Gara 1: 12/05/2021, ore 19, PalaSerranò (Patti)

Gara 2: 16/05/2021, ore 18, PalaMorandi (Umbertide)

Gara 3 (eventuale): 20/05/2021, ore 18, PalaMorandi (Umbertide)



(2) RMB BRIXIA BASKET vs (7) TECHFIND SAN SALVATORE SELARGIUS

RMB Brixia Basket ha lavorato sulla qualità e la profondità dell’organico: rilasciata Olajide, le bresciane hanno aggiunto Labanca e N’Guessan alla loro rotazione. La lunga, in particolare, ha subito portato tanta sostanza con 8.2 punti e 6.2 rimbalzi di media: inutile dire che le sorti di Brescia, però, passano dall’impatto sotto le plance di Turmel (11.5+9.5), dai punti di Bonomi e dalla prima esperienza Playoff di Zanardi, che ha chiuso la stagione a 17.2 punti, 7.8 rimbalzi e 3.2 assist di media con acuti importanti (35 punti contro la Virtus Cagliari, tripla doppia da 17+10+12 contro Bolzano).

Novità infine per Brixia a livello logistico: le partite interne si giocheranno al PalaLeonessa. Pur collezionando scalpi importanti come quello di Faenza, San Giovanni Valdarno o Umbertide, Selargius ha chiuso il campionato su una nota amara per un settimo posto che denuncia un leggero calo nel girone di ritorno: la difesa, 55.5 punti subiti, rimane la migliore del campionato ma le giallonere hanno accusato un leggero calo in attacco, dove al di là della costanza di Manzotti (15 punti di media) sono state leggermente più ondivaghe.

IL CALENDARIO

Gara 1: 12/05/2021, ore 19, PalaVienna (Selargius)

Gara 2: 15/05/2021, ore 17, PalaLeonessa (Brescia)

Gara 3 (eventuale): 19/05/2021, ore 17, PalaLeonessa (Brescia)



(3) BRUSCHI SAN GIOVANNI VALDARNO vs (6) GIORGIO TESI GROUP NICO BASKET

La serie del derby toscano, ma anche delle grandi assenti: per Nico la lungodegente Gianolla, per San Giovanni Valdarno la recente assenza di Miccio, stagione finita per l’ala. La terza testa di serie si affida comunque alla sapienza offensiva dell’olandese Slim, che ha avuto un impatto enorme sul campionato, con 16 punti di media in sette uscite, e su un organico comunque lungo con tanta qualità specie nel reparto esterne.

Nico, dopo un inizio complesso, è cresciuta nel corso del campionato, compromettendo di fatto il quinto posto solo dopo il passo falso nella trasferta di Patti: la squadra di Andreoli, anche senza Gianolla, ha trovato molto da armi come Botteghi o Giglio Tos, che però non sarà al meglio per la serie, dalla panchina, mentre nel quintetto torreggia Zelnyte (13.3+8.8 di media) e rimane un’arma importante l’ala Ramò (14.9 di media). Attenzione anche alla giovane Frustaci, cresciuta tantissimo nella squadra rosanero.

IL CALENDARIO

Gara 1: 12/05/2021, ore 21, PalaPertini (Ponte Buggianese)

Gara 2: 15/04/2021, ore 21, PalaGalli (San Giovanni Valdarno)

Gara 3 (eventuale): 19/05/2021, ore 19, PalaGalli (San Giovanni Valdarno)



PLAYOUT

(10) CUS CAGLIARI vs (13) ACCIAIERIE VALBRUNA BOLZANO

Accantonati i tanti problemi d’inizio stagione, legati non solo all’emergenza sanitaria ma soprattutto alla perdurante assenza della play Striulli (13.4 di media, ma appena 14 partite giocate) Cagliari è tornata a esprimersi su livelli simili alla scorsa stagione: nel girone di ritorno il record delle sarde è un dignitosissimo 7-6, che ha consentito alla squadra di Xaxa d’insediarsi senza problemi in decima posizione.

Le sarde partono dunque con i favori del pronostico, ma l’Acciaierie Valbruna Bolzano può esser una mina vagante: la squadra di coach Pezzi è molto temibile, specie in casa, e può contare comunque sul talento cristallino dell’olandese Kuijt, 13.5 punti di media, oltre che su giocatrici con esperienza nella categoria come Chiabotto.

IL CALENDARIO

Gara 1: 12/05/2021, ore 15, PalaMazzali (Bolzano)

Gara 2: 16/05/2021, ore 15, PalaCus (Cagliari)

Gara 3 (eventuale): 19/05/2021, ore 15, PalaCus (Cagliari)



(11) FEBA CIVITANOVA MARCHE vs (12) JOLLY ACLI LIVORNO

La Feba Civitanova Marche ha deciso di completare la stagione, di fatto, con l’organico delle giovani più l’esperienza da “chioccia” di Rosellini (che però non sarà al top della condizione, come Binci). Un roster comunque importante, con giocatrici che sono in grado d’incidere come la lunga Bocola o la guardia Paoletti (già oltre i 30 punti in questa stagione), oltre che l’ottima Castellani, che in stagione ha anche fatto registrare una grande tripla doppia, contro La Spezia.

Per Livorno, Playout decisamente complicato: non solo per lo svantaggio del fattore campo ma perchè la squadra di coach Pistolesi dovrà fare a meno della sua lunga di maggior talento, la straniera Peric. Tuttavia, dopo una breve fase di assestamento, le labroniche hanno dato incoraggianti segnali in campionato specie nel +22 su Firenze: e nell’ultimo scontro con la Feba, sempre senza Peric, hanno condotto per ben tre quarti, salvo cedere solo nell’ultima frazione (21-9 il break per il 63-56 conclusivo). C’è da attendersi una vera e propria battaglia.

IL CALENDARIO

Gara 1: 12/05/2021, ore 20, Modigliani Forum (Livorno)

Gara 2: 16/05/2021, ore 18, Palazzetto Città Alta (Civitanova Marche)

Gara 3 (eventuale): 19/05/2021, ore 21, Palazzetto Città Alta (Civitanova Marche)

