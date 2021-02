A2 Sud – Nei due match del weekend rivincita tra San Giovanni Valdarno e Cus Cagliari, Brixia ospita Livorno

Complici i rinvii, nel weekend si giocheranno solo due partite per il Girone Sud di Serie A2.

La prima sfida è il rematch tra Bruschi San Giovanni Valdarno e Cus Cagliari (sabato, ore 16): dopo la sfida del PalaCus, che ha visto il rientro delle sarde dopo 53 giorni di stop, la Bruschi prova a fare il bis replicando il 54-64 di mercoledì. Non sarà una partita facile per via delle assenze delle toscane e di una Cagliari motivata, che col rientro in campo ha ritrovato anche la sapiente regia della play Striulli.

In campo, inoltre, anche la RMB Brixia Basket per la partita interna contro la Jolly Acli Livorno (domenica, ore 18): la formazione lombarda, seconda in classifica, contro le rosablù che, con l’aggiunta di Peric, sembrano aver ritrovato smalto e hanno messo in difficoltà anche Nico Basket nel derby della ventesima giornata.

Area Comunicazione LBF