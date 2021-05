Dopo il grande inizio di mercoledì, tra sorprese e conferme, il post-stagione della Serie A2 Girone Sud pronto a dar spettacolo nel weekend, in cui già potrebbero decidersi alcune serie Playoff e Playout.

Per quanto riguarda i Playoff, al PalaBubani la E-Work Faenza prova a chiudere la serie contro la Crèdit Agricole La Spezia (domenica, ore 18): dopo il successo esterno di Gara 1 per 46-58, la squadra di Sguaizer con il match ball tra le mura amiche.

Come Faenza, anche la Bruschi San Giovanni Valdarno ha l’opportunità di chiudere la serie al primo tentativo in casa contro NBF (sabato, ore 21): dopo l’ottima affermazione per 54-67 in casa della Giorgio Tesi Group Nico Basket, la squadra di coach Franchini può portare a casa la vittoria della serie, che otterrebbe tra l’altro nonostante la tegola dell’assenza di una delle sue migliori marcatrici, l’ala Miccio.

Il cambio di campo può esser l’arma in più per la RMB Brixia Basket che sfida la Techfind San Salvatore Selargius (domenica, ore 17), che ha firmato il colpaccio in casa in Gara 1 con una vittoria per 62-56 propiziata dal grande ultimo quarto di Ceccarelli. Per Brixia, tra l’altro, ritorno a casa inedito: la serie si trasferisce sì a Brescia, ma al PalaLeonessa, in una “prima” stagionale per la squadra lombarda sul parquet calcato anche dalla Germani in campo maschile.

Chi invece cambia campo ma rimane sul suo tradizionale parquet è La Bottega del Tartufo Umbertide, che ospita al PalaMorandi l’Alma Basket Patti (domenica, ore 18) con lo scopo di prolungare la serie e giocarsi la “bella” in casa, per Gara 3. Non sarà facile per le umbre, che oltre l’assenza delle lungodegenti dovranno far conto con l’entusiasmo delle pattesi, reduci da un 66-53 maturato nell’ultimo quarto, grazie a un’eccezionale Galbiati (28 punti).

Playout che, dopo aver fatto registrare due vittorie esterne, possono già dare dei verdetti nel weekend: il Cus Cagliari ospita l’Acciaierie Valbruna Bolzano (domenica, ore 15). Bolzano riparte dall’ottima seconda metà di Gara 1, ma dovrà vincere due volte in trasferta per conquistare la salvezza già al primo turno: Cus 1-0 nella serie, col match ball per salvarsi già nel weekend.

Come il Cus, anche la Feba Civitanova Marche può chiudere ogni discorso contro il Jolly Acli Livorno (domenica, ore 18), dopo la vittoria 59-64 del Modigliani Forum. Le marchigiane mercoledì sono emerse solo nell’ultimo quarto, Livorno può dunque affrontare la doppia trasferta con fiducia anche se con una montagna da scalare lontano da casa.

Area Comunicazione LBF