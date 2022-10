A2 Sud- Nella seconda giornata c’è il derby toscano

Torna in campo il Girone Sud di Serie A2: con un clou nel derby toscano ma anche diversi match interessanti alla luce di quanto accaduto nel weekend inaugurale.

In controtendenza con gli scorsi anni, più gare alla domenica (quattro) in questo turno rispetto che al sabato (tre). La giornata comincia con lo scontro tra Techfind San Salvatore Selargius e Halley Thunder Matelica (sabato, ore 15.30): emozioni contrastanti, perchè Selargius è reduce da una sconfitta contro Firenze mentre Matelica ha completato un’incredibile rimonta contro La Spezia. Una ex nell’incontro, la lunga Aispùrua.

La Pall. Vigarano ospita il Cus Cagliari (sabato, ore 19.30) nella sua prima gara interna al PalaVigarano: entrambe deluse dal primo turno, Cagliari ha dovuto rinunciare a Striulli all’esordio in campionato e viene da una prova incolore mentre Vigarano ha parecchio accusato un approccio difficoltoso al campionato nell’esordio con Roseto.

Alma Basket Patti ospita ARAN Cucine Panthers Roseto (sabato, ore 20) per chiudere il programma degli anticipi: Roseto è reduce da una grande vittoria contro Vigarano, vuole ripetersi contro Patti avendo tra l’altro in organico un doppio ex per questa partita, il duo Micovic-Manfrè.

Il programma prosegue poi con Cestistica Spezzina contro O.ME.P.S. Givova Battipaglia (domenica, ore 18). Una partita che vede le liguri sicuramente in cerca di riscatto, in casa, dopo il passo falso contro Matelica mentre Battipaglia vuole continuare sulla strada di quanto fatto nella prima giornata contro Patti, battendo un’altra formazione che l’anno scorso ha partecipato ai Playoff.

Il derby toscano tra Use Rosa Scotti Empoli e Palagiaccio Firenze (domenica, ore 18) può esser il match clou del turno. Attenzione alle empolesi che molto bene hanno fatto nel debutto del primo turno: stellare poi il duello in posizione di play-guardia tra Peresson e Rossini, forse due delle migliori interpreti del girone.

La Bottega del Tartufo Umbertide sfida Basket Girls Ancona (domenica, ore 18), due squadre in fiducia. Ancona reduce da una vittoria quasi insperata contro Savona in un match giocato sul filo del rasoio, Umbertide invece ha vinto più agevolmente in casa del Cus Cagliari e punta a una conferma tra le mura amiche.

Può esser un match importante per la classifica Azimuth Wealth Management Savona ed E-Gap Stella Azzurra (domenica, ore 18) soprattutto per testare il morale delle liguri, dopo il clamoroso epilogo del match contro Ancona. Stella Azzurra conta di recuperare le ultime defezioni in organico, per ottenere un risultato importante in trasferta nell’inzio di stagione.

AREA COMUNICAZIONE LBF