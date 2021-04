Il Girone Sud di Serie A2 recupera il quattordicesimo turno: tre big match in zona Playoff per una giornata parecchio interessante per la classifica.



RMB Brixia Basket cerca la rivincita contro La Bottega del Tartufo Umbertide (domenica, ore 18): all’andata bella prova per le bresciane, sconfitte però all’esordio in campionato dalla formazione umbra. Dopo una fase di appannamento, Brescia sembra aver ritrovato smalto con Zanardi collante di un gruppo in cui giocatrici come Turmel, Bonomi, De Cristofaro e le nuove aggiunte Labanca-N’Guessan stanno facendo molto bene.



Al PalaVienna, la Techfind San Salvatore Selargius prova a sorprendere ancora, nella sfida contro la Bruschi San Giovanni Valdarno (sabato, ore 18): all’andata grande match per le sarde con la prestazione monstre dell’ex El Habbab e il canestro della vittoria per 52-54 di Pandori allo scadere. Dopo Faenza, le giallonere cercano un altro successo fondamentale nella corsa al terzo posto, contro le rivali guidate dal duo Miccio-Slim in grande spolvero e che in settimana hanno visto il rientro nei ranghi della play Cecili.



Crèdit Agricole La Spezia torna nello scenario del PalaSprint, dopo la sconfitta contro Firenze e quella contro Civitanova, per sfidare l’Alma Basket Patti: doppio esordio in casa siciliana, ci sarà la straniera Victoria Llorente mentre la lunga Mariana Kramer, ritiratasi la scorsa settimana, sarà la nuova team manager. Attenzione alla differenza canestri che dice +7 per La Spezia nel confronto stagionale.



Chi vuole vendicare di certo la sconfitta dell’andata, e il ko della scorsa settimana contro il Cus Cagliari, è la Giorgio Tesi Group Nico Basket che ospita l’Acciaierie Valbruna Bolzano (sabato, ore 21); all’andata le bolzanine firmarono un grande upset, sconfiggendo 74-72 la squadra rosanero e ottenendo così un’importante vittoria all’esordio in campionato.



Il derby toscano tra Jolly Acli Livorno e Palagiaccio PF Firenze (sabato, ore 18) vede affrontarsi due squadre in momenti opposti. Livorno in difficoltà in termini di risultati, adesso al dodicesimo posto in classifica; Firenze più tranquilla con una salvezza già ampiamente acquisita e una concreta chance per provare ad acciuffare i Playoff a discapito di una La Spezia in flessione.



Feba Civitanova Marche, pur reduce da un bella vittoria, in difficoltà per la sfida alla E-Work Faenza (domenica, ore 18): marchigiane senza Rosellini e Bolognini, oltre a Zanetti, recentemente assenti per la squadra di Carmenati. Romagnole reduci dalla sconfitta di Selargius, ma ancora pienamente in posizione di vantaggio nella corsa al primo posto in classifica al termine della regular season.



Chiude la giornata il derby cittadino tra Surgical Virtus Cagliari e Cus Cagliari (sabato, ore 18): Cus in ripresa, ora al decimo posto in classifica dopo il doppio successo con NBF e Umbertide. Per la Virtus Cagliari, in ulteriore situazione difficile per via degli infortuni di Zolfanelli e di Kowalska. In caso di sconfitta, la Virtus sarebbe matematicamente ultima in classifica, con tre partite ancora da disputare.

Area Comunicazione LBF