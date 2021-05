Continua la postseason del Girone Sud di Serie A2, quattro squadre si contendono la Serie A1 mentre è ultima chance al Secondo Turno Playout per chi non ha ancora conseguito la salvezza.

PLAYOFF

(1) E-WORK FAENZA vs (5) ALMA BASKET PATTI

Sfida decisamente affascinante tra una squadra, Faenza, che ha mostrato grandissima continuità in regular season ed è stata una dei pochi “top seed” a confermarsi nei Playoff. Le romagnole dovrebbero presentarsi ai match con le siciliane in formazione tipo, se si esclude l’infortunata di lungo corso Franceschini, e possono contare su un buon 2-0 in regular season sulle siciliane, in due partite però abbastanza tirate (85-75 all’andata, 64-72 al ritorno).

Patti, dopo l’accelerata decisa di fine stagione, ha confermato quanto di buono visto specie nella seconda metà del campionato, battendo 2-0 Umbertide in una serie in cui a far la differenza è stato l’approccio delle isolane ai secondi tempi di gioco. Con una Galbiati molto ispirata, insieme al prezioso inserimento di Llorente e giocatrici esperte nei Playoff come Cupido e Verona, l’Alma vuole sognare in grande vincendo un’altra serie con fattore campo a sfavore.

IL CALENDARIO

Gara 1: 22/05/2021, ore 20, PalaSerranò (Patti)

Gara 2: 26/05/2021, ore 20.30, PalaBubani (Faenza)

Gara 3 (eventuale): 29/05/2021, ore 18, PalaBubani (Faenza)

(3) BRUSCHI SAN GIOVANNI VALDARNO vs (7) TECHFIND SAN SALVATORE SELARGIUS

Come Faenza, la Bruschi San Giovanni Valdarno si è confermata nella prima serie di Playoff, con un netto 2-0 su un avversario insidioso come Nico Basket. Le toscane hanno saputo ben metabolizzare l’infortunio di Miccio (stagione finita) stringendosi sempre più attorno all’olandese Slim e trovando prestazioni importanti da un organico lungo e completo, come la Gara 2 di De Pasquale contro NBF.

La Techfind San Salvatore Selargius ha completato un grandissimo upset contro Brescia, ritrovando ai livelli d’inizio stagione El Habbab ma soprattutto beneficiando di una gran serie dell’ala Ceccarelli, spesso decisiva. Contro San Giovanni le giallonere dovranno sfoderare altri assi nella manica, ma si presentano tutt’altro che sfavorite visti i precedenti stagionali, il 52-54 nel primo match di campionato al PalaGalli deciso da un buzzer beater di Pandori e il 51-52 a sfavore del PalaVienna, in un match rocambolesco in cui solo un parziale di 0-10 negli ultimi due minuti della Bruschi superò le resistenze sarde.

IL CALENDARIO

Gara 1: 22/05/2021, ore 15.30, PalaVienna (Selargius)

Gara 2: 26/05/2021, ore 15, PalaGalli (San Giovanni Valdarno)

Gara 3 (eventuale): 29/05/2021, ore 21, PalaGalli (San Giovanni Valdarno)



PLAYOUT

(10) CUS CAGLIARI vs (12) JOLLY ACLI LIVORNO

Ultima chance per due squadre che hanno vissuto una stagione altalenante, in definitiva molto penalizzata dagli infortuni: per il Cus Cagliari impossibile scindere i risultati sul campo dai guai fisici di una sfortunatissima Striulli. Persa la play per la stagione (infortunio al crociato) dopo Gara 1 con Bolzano, il Cus ha ceduto per due match di fila e ora si gioca tutto contro Livorno.

Ma se Sparta piange, Atene di certo non ride: il Jolly Acli ha, allo stesso modo, dovuto fare i conti con l’infortunio che ha tagliato fuori dalla stagione Tea Peric, che col suo impatto aveva propiziato il momento più brillante delle livornesi in stagione. Compito tosto, quello del secondo turno, per la squadra di coach Pistolesi che ha sì lo svantaggio del fattore campo, ma in stagione ha comunque buoni precedenti con Cagliari: una vittoria 54-43 in casa e una sconfitta con margine ridotto, 54-58, in trasferta.

IL CALENDARIO

Gara 1: 22/05/2021, ore 20.30, Modigliani Forum (Livorno)

Gara 2: 26/05/2021, ore 16.30, PalaCus (Cagliari)

Gara 3 (eventuale): 30/05/2021, ore 18, PalaCus (Cagliari)

