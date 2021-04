Ventiseiesimo turno del Girone Sud di Serie A2 con sette gare in programma, quattro al sabato e tre posticipi della domenica.

Scontro d’alta classifica al PalaVienna, dove la Techfind San Salvatore Selargius ospita l’E-Work Faenza (sabato, ore 15.30): le sarde vengono da una pesante sconfitta sul campo di Nico Basket che ha interrotto lo slancio della squadra di Fioretto verso il terzo posto; romagnole che sono rientrate in gran forma dallo stop successivo alla Coppa Italia, tre vittorie di fila, organico al completo e una Policari in più nei meccanismi di coach Sguaizer.

Sul campo de La Bottega del Tartufo Umbertide, il Jolly Acli Livorno cercherà d’interrompere il momento negativo(sabato, ore 18), coinciso con l’infortunio di Peric. Nella sfida con Faenza, Umbertide ha ritrovato a pieno regime Pompei, che però non è bastata a scongiurare una sconfitta che complica un po’ la corsa della squadra umbra al terzo posto in classifica, ora occupato da San Giovanni Valdarno.

A proposito della Bruschi San Giovanni Valdarno, la formazione di coach Franchini, per ora guidata dal duo stellare composto da Miccio e dalla new entry Slim (ottime le sue prime uscite dal punto di vista realizzativo), va in trasferta a Civitanova Marche (domenica, ore 18). Dopo aver interrotto una striscia di quattro sconfitte, Civitanova è caduta a Patti, ma la squadra di coach Carmenati ha disputato un buon match, mostrando grandi progressi.

La Giorgio Tesi Group Nico Basket sul campo del Cus Cagliari (sabato, ore 19): momento di grande forma per la formazione toscana che è pienamente lanciata verso le posizioni più pregiate in griglia, con il rientro di Botteghi a pieno regime che può dare una marcia in più. Cus Cagliari alla caccia del decimo posto per un miglior posizionamento in vista della sua postseason.

Decisamente importante, in zona bassa classifica, l’impegno interno contro l’Alma Basket Patti per la Surgical Virtus Cagliari (sabato, ore 19.30): in caso di sconfitta, per le sarde sarebbe sempre più vicino l’ultimo posto in classifica. La squadra di Ferazzoli di recente senza le infortunate Chrysanthidou e Zolfanelli, Patti dal canto suo è andata sul mercato in settimana aggiungendo la straniera Victoria Llorente.

Dopo la convincente vittoria infrasettimanale contro Brescia, sfida importante per la Crèdit Agricole La Spezia che ospita il Palagiaccio PF Firenze (domenica, ore 18): ultime chance per Firenze, di provare ad agguantare il treno Playoff, facendo saltare il banco contro qualche “big” e sfruttando anche la grandissima mole d’impegni di La Spezia in quest’ultima fase del campionato.

La sfida che chiuderà il turno sarà quella tra RMB Brixia Basket e Acciaierie Valbruna Bolzano: Brixia (domenica, ore 18), dopo un’incoraggiante vittoria a San Giovanni Valdarno, nel giorno del debutto di N’Guessan e Labanca, si è fermata nell’ostica trasferta contro La Spezia, uscendo sconfitta: un risultato che compromette, probabilmente, le chance di corsa al primo posto delle bresciane.

