A2 – Super Aispurua, Selargius espugna Umbertide

In Umbria la Techfind si prende due punti importanti in casa de La Bottega del Tartufo Umbertide. Spiazzante il primo quarto di Granzotto e compagne nel primo quarto (9-23), mentre negli altri periodi le giallonere sono brave a ricacciare indietro gli svariati tentativi di rimonta avversaria. Esordio per Agata Makurat, al debutto nel campionato italiano. Ancora decisiva Aispurua, ormai punto di riferimento dell’attacco giallonero e molto cercata dalle compagne nei momenti di difficoltà.

LA GARA – La gara inizia a favore della Techfind: Srot, Aispurua e Ceccarelli aggrediscono subito la difesa umbra producendo un super parziale di 9-23. Ferri bloccati in casa della Bottega, dall’altra parte, sono caldissimi per le giallonere. Makurat segna i primi punti in serie A quando inizia il secondo periodo. Ma Umbertide non ha nessuna intenzione di regalare la partita alle avversarie: una bomba di Pompei in faccia ad Aispurua (14-25) lo dimostra. Granzotto ribatte dai nove metri, D’Angelo procura due canestri di seguito, ma la Techfind rigetta, con un gioco da tre punti di Pandori, le incursioni delle padrone di casa. Si va all’intervallo lungo sul 20-31.

Terzo quarto ancora più movimentato, anche se Selargius parte bene: Pinna da tre firma il massimo vantaggio, +18 (20-38), poi Pompei e Stroscio iniziano a rosicchiare punti alle sarde. L’attacco giallonero si inceppa e la difesa umbra ne approfitta per correre in contropiede, e un canestro allo scadere di Scarpato porta le sue a – 5 a fine periodo (42-47). Due canestri consecutivi di Mura ricacciano dietro gli ennesimi tentativi di rimonta delle padrone di casa, ma la gara si infiamma nell’ultima frazione di gioco, perché Umbertide arriva fino al – 6 con Pompei (51-57). È proprio il play di casa a tentare il tutto per tutto ma Ceccarelli è una sentenza al tiro libero. Finisce 56-59, Selargius, brava a tenere testa e nervi saldi fino alla fine, fa festa. Per Umbertide 18 di Pompei e 12 di Stroscio, tra le fila della Techfind 23 per Aispurua e 9 per Ceccarelli.Coach Simone Righi: “Sono felicissimo per la vittoria, soprattutto per aver condotto in casa di Umbertide per tutta la partita, che è una cosa veramente difficile. La partita è stata dura, non posso che dire brave alle ragazze per essere riuscite a cacciare indietro tutti i tentativi di rimonta di Umbertide. L’esordio per Makurat è stato tosto, ha potuto assaggiare il primo impatto in questo campionato, molto fisico. Penso che abbia tutte le potenzialità per prendere spunto da questa partita e crescere di settimana in settimana. Deve entrare bene nei meccanismi di squadra e siamo fiduciosi: con il lavoro in palestra sarà sempre più importante per la squadra”.

La Bottega: Pompei 18, D’Angelo 8, Scarpato 5, Boric 9, Paolocci 4, Stroscio 12, Avonto, Gambelunghe, Savatteri, Cupellaro. All. Staccini.

Techfind: Aispurua 23, Pinna 5, Granzotto 5, Ceccarelli 9, Mura 4, Pandori 3, Valenti, Makurat 2, Poddighe , Corso. All. Righi.

Parziali: 9-23, 11-8, 22-16, 14-12.

UFF.STAMPA SAN SALVATORE SELARGIUS