A2 – Super Fall, Bolzano passa a Sarcedo

Basket Sarcedo – BCB Bolzano 48 – 55 (14-15, 26-34, 42-42, 48-55)

BASKET SARCEDO: Viviani* 3 (0/1, 1/4), Galdiolo 3 (1/2 da 3), Iannucci 7 (3/9 da 2), Colombo* 5 (1/3, 1/2), Battilotti* 10 (1/2, 2/2), Carollo 3 (0/1, 1/2), Fumagalli* 5 (1/2, 1/2), Merlini, Belardinelli NE, Meggiolaro, Santarelli* 12 (3/3, 2/7)

Allenatore: Silvestrucci M.

Tiri da 2: 9/23 – Tiri da 3: 9/21 – Tiri Liberi: 3/4 – Rimbalzi: 28 3+25 (Viviani 6) – Assist: 8 (Viviani 2) – Palle Recuperate: 4 (Viviani 1) – Palle Perse: 18 (Santarelli 4)

BCB BOLZANO: Degiovanni* 6 (3/5, 0/2), Valerio* 6 (3/7, 0/2), Servillo* 2 (1/5, 0/2), Broggio NE, Fall* 17 (3/5, 2/8), Gualtieri 9 (0/2, 3/3), Desaler NE, Trehub* 6 (3/9 da 2), Nasraoui 9 (3/5 da 2), Villarini

Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 16/39 – Tiri da 3: 5/17 – Tiri Liberi: 8/14 – Rimbalzi: 35 12+23 (Trehub 9) – Assist: 6 (Trehub 2) – Palle Recuperate: 7 (Servillo 3) – Palle Perse: 16 (Servillo 5)

Arbitri: Caravita G., Pellegrini A.