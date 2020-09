A2 – Tegola Bruschi BK Team, Monique Ngo Ndjock non passa le visite mediche

Fulmine a ciel sereno in casa Bruschi BK Team. La società ha appreso pochi minuti fa la notizia che la giocatrice Monique Ngo Ndjock non ha passato la visita medica relativa all’idonietà sportiva in vista della nuova stagione.

Veterana dei parquet italiani, Monique aveva accettato con entusiasmo la proposta di sposare il progetto del nostro club dimostrando fin dalla firma del contratto il giusto spirito. Il patron Argirò e tutta la società si stringe attorno alla ragazza, augurandole il meglio dalla vita e di risolvere il proprio problema di salute.

Uff.Stampa Bruschi Bk Team-Polisportiva Galli