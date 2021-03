A2 – Tegola Crema, lesione al crociato per Melchiori

Non si può godere fino in fondo in casa Basket Team Crema il limpido successo ottenuto sul campo del Sanga Milano al termine di una trasferta che si è dovuta affrontare sicuramente con l’animo non nelle migliori condizioni. Purtroppo gli esami medici fatti dopo l’infortunio subito in allenamento subito da Francesca Melchiori ha dato il responso che nessuno avrebbe voluto avere. L’esito della risonanza magnetica effettuata purtroppo ha confermato la rottura del legamento crociato al ginocchio sinistro per uno dei punti di forza della formazione allenata da coach Stibiel. Stagione finita dunque per la forte guardia cremasca chiamata ora ad affrontare l’operazione e la fase di recupero che la vedrà affiancata fin da subito ed in ogni successivo passo necessario dallo Staff medico della Società da subito messosi a disposizione. A Francesca vanno gli auguri di tutto l’ambiente e di quanto non hanno mai smesso di apprezzarne le doti sia tecniche che umane. Per lei inizia una nuova sfida con la certezza che tornerà a quei livelli che l’hanno portata ad essere una protagonista assoluta ammirata da tutte le componenti amiche e avversarie.

Uff.Stampa Basket Team Crema