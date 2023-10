A2 – Templari decisiva, La Spezia supera Carugate nel rush finale

Cestistica Spezzina – Dimensione Bagno Carugate 76 – 75 (27-14, 38-30, 55-48, 76-75)



CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi* 2 (1/1, 0/1), Castelli NE, Cappellotto* 4 (2/3 da 2), Templari* 18 (2/8, 4/7), Baldassarre 15 (2/6, 0/1), Carraro, Favre* 12 (4/11, 1/2), Guzzoni* 12 (3/6, 2/5), Guerrieri, Ratti NE, Capra 13 (2/5, 1/2)

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 16/41 – Tiri da 3: 8/20 – Tiri Liberi: 20/22 – Rimbalzi: 45 10+35 (Favre 14) – Assist: 11 (Cappellotto 3) – Palle Recuperate: 3 (Baldassarre 1) – Palle Perse: 18 (Colognesi 3)

DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Usuelli* 12 (2/7, 1/3), Rulli* 20 (6/13, 2/5), Cassani 12 (3/7, 1/2), Carmeli 3 (1/2, 0/2), Caccialanza* 15 (0/1, 5/11), Andreone, Fabbricini* 2 (1/1, 0/1), Nespoli* 9 (3/10, 1/1), Faroni 2 (1/2, 0/2), Rizzi NE, Valieri NE

Allenatore: Silvestri A.

Tiri da 2: 17/43 – Tiri da 3: 10/27 – Tiri Liberi: 11/14 – Rimbalzi: 32 6+26 (Cassani 10) – Assist: 10 (Rulli 4) – Palle Recuperate: 10 (Caccialanza 3) – Palle Perse: 10 (Squadra 4)

Arbitri: Giustarini I., Di Salvo E.



Vittoria pesante ma con brivido finale per la Cestistica, che supera 76-75 Carugate in una volata folle. Le bianconere hanno guidato la gara sostanzialmente per 39 minuti, toccato il +13 come massimo vantaggio, controllato il ritmo della partita, ma con 12 secondi sul cronometro Carugate ha messo la testa avanti. Ci ha pensato poi il capitano Elisa Templari – 18 punti per lei, top scorer delle spezzine – con una delle sue triple a sigillare il successo. Cinque le giocatrici della Cestistica in doppia cifra: la stessa Templari, appunto, poi Francesca Baldassarre con 15, Anna Capra con 13, Martina Guzzoni e Léa Favre con 12. Le bianconere, a punteggio pieno dopo due giornate, salgono dunque a quota 4 punti nella classifica del girone A assieme ad Empoli, Giussano e Castelnuovo Scrivia. Il prossimo impegno sarà domenica 22 ottobre alle ore 18 al PalaRinaldi della città capitolina per la sfida al Basket Roma.

Il match comincia subito ad alto ritmo, con le squadre che danno vita ad un botta e risposta divertente, prima che le padrone di casa inanellino un parziale di 15-2 valevole per il +10 (22-10). Cassani accorcia per Carugate, ma Favre segna cinque punti consecutivi e chiude il periodo iniziale sul 27-14 per la Cestistica. Il secondo quarto comincia nel segno delle ospiti che, con un break di 6-0 a loro favore, obbligano coach Corsolini al time-out. Da qui la partita rimane equilibrata, La Spezia torna sul +10 con Cappellotto e Templari (34-24), ma la Dimensione Bagno non lascia scappare le bianconere e rimane a contatto in singola cifra di svantaggio: 38-30 all’intervallo lungo. Nella ripresa Carugate rosicchia ancora qualcosa e si avvicina alla Cestistica, in un terzo quarto a due facce: nella prima parte si è segnato poco, con errori di entrambe le squadre, mentre nella seconda il gioco è stato spezzettato dai falli che hanno portato poi ad una serie di tiri liberi, tutti segnati. Il periodo si chiude con un canestro di Carmeli per il 55-48. L’ultima frazione torna ad essere gradevole e combattuta: la Cestistica riesce a mantenere almeno due possessi di distacco da Carugate per quasi tutto il quarto, ma negli ultimi minuti le lombarde piazzano col trio Caccialanza-Rulli-Usuelli l’8-0 che vale il sorpasso (68-69) con 2:29 sul cronometro. Il finale è folle: Templari in appoggio e Capra da oltre l’arco riportano la Cestistica a +4 (73-69), a 19” Usuelli fa 2/2 dalla lunetta, sulla successiva rimessa Capra viene raddoppiata, regala il pallone a Carugate che capitalizza e sorpassa con una tripla di Rulli (73-74). Ma non è ancora finita: con 12 secondi sul cronometro, Templari pesca il coniglio dal cilindro segnando una tripla dall’angolo sinistro, lasciando però ancora 6” a Carugate senza time-out, sufficienti a Usuelli per lanciarsi in coast-to-coast e guadagnare due tiri liberi. Il primo entra, non il secondo, con Favre a prendere il rimbalzo. Al PalaMariotti, dopo il finale thrilling, il punteggio è 76-75 per la Cestistica.

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina