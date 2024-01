A2 – Tibè firma la vittoria di Costa Masnaga, Empoli cede in volata

CLV-Limonta Costa Masnaga – USE Rosa Scotti Empoli 69 – 62 (14-18, 30-34, 51-50, 69-62)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli* 11 (0/3, 3/7), Cibinetto NE, Osazuwa* 10 (5/8 da 2), Caloro 5 (1/2, 1/5), Razzoli NE, Piatti, N’guessan* 1 (0/1, 0/1), Allievi* 7 (2/7, 1/6), Bernardi* 9 (2/4, 1/3), Pappalardo 9 (2/6, 0/3), Tibè 17 (6/12, 1/1). Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 18/45 – Tiri da 3: 7/29 – Tiri Liberi: 12/18 – Rimbalzi: 39 15+24 (Tibè 10) – Assist: 21 (Allievi 9) – Palle Recuperate: 18 (Pappalardo 8) – Palle Perse: 12 (Allievi 4)

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Castellani* 12 (2/5, 2/3), Ruffini 8 (1/2, 1/2), Patanè* 10 (4/8, 0/3), Stoichkova* 10 (1/2, 2/7), Merisio*, Avonto NE, Villarruel 7 (2/6, 1/1), Manetti 6 (1/2, 1/1), Antonini, Miscenko* 9 (4/6 da 2). Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 15/32 – Tiri da 3: 7/20 – Tiri Liberi: 11/18 – Rimbalzi: 46 9+37 (Miscenko 9) – Assist: 17 (Castellani 4) – Palle Recuperate: 6 (Castellani 2) – Palle Perse: 27 (Castellani 6)

Ancora una volta, in uno scontro d’alta classifica, l’Use Rosa Scotti ci va solo vicino. Sull’imbattuto campo di Costa Masnaga, la squadra di Alessio Cioni perde 69-62 dopo aver condotto a lungo ed essere stata al pari delle forti rivali. Nel momento decisivo, però, un paio di episodi sfortunati e qualche palla persa di troppo finiscono per pesare come macigni ed indirizzano la partita verso le padrone di casa. Un dato, quello delle palle perse, che balza agli occhi anche in sede di statistiche, con ben 27 punti fatti da palle perse dalle lombarde. Resta una considerazione da fare, ovvero che in questa fase la squadra, per vincere queste sfide, ha probabilmente ancora bisogno di fare un passo in avanti ed è quello che la Scotti cercherà di fare sia sabato nel derby interno con Galli, sia nelle partite che restano ancora da giocare. La strada è lunga.

L’Use Rosa aggredisce la partita con Stoichkova, Castellani, Patanè e Miscenko: 0-8. Allievi sblocca Costa che, con l’ex Ravelli, si riavvicina fino al 9-14 prima di una fase nella quale le rivali non trovano la via del canestro. Un 5-0 nei momenti finali manda le squadre al primo risposo sul 14-18. Manetti e Stoichkova battezzano la seconda frazione che finirà in parità. L’Use Rosa riesce sempre a rintuzzare i tentativi di rimonta delle rivali anche quando, sul 27-28, Patanè segna 4 punti, cosa che fa nel finale dalla lunetta anche Castellani. Al riposo siamo 30-34. Tibè e Pappalardo fanno capire che sarà un’altra musica ed impattano a quota 34. Ruffini replica subito con una tripla ma Tibè rimette la testa avanti: 38-37. L’Use Rosa non molla di un centimetro, Patanè pareggia a 45 e Villaruel sorpassa sul 47-48. Al 30’ il tabellino dice 51-50 e la Scotti c’è. Nell’ultima frazione ancora Villaruel per il 53-55 e, a metà, per il 57-58. Castellani e Miscenko portano il punteggio sul 59-62 ma, a meno di 3 minuti dalla sirena, Tibè pareggia sul 62-62. E’ ancora lei a segnare la tripla che spezza la partita ed a quel punto la Scotti non trova la forza di replicare e, col fallo sistematico, si arriva al 69-62 finale.

