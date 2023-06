A2 – Titoli di coda per Patti. Pronta a tornare Trieste?

By

Titoli di coda per l’Alma Basket Patti. Una delle formazioni di vertice degli ultimi campionati di Serie A2 Femminile non parteciperà al prossimo campionato di A2. Una macchia pesante sul movimento femminile, che dopo Crema e molto probabilmente Lucca, con Moncalieri che ha scambiato il titolo con Brescia, vede un’altra realtà affossata dai costi sempre più elevati che devono sobbarcarsi le squadre. Indiscrezioni importanti anche su chi rileverà il titolo del club siciliano: sembra infatti prossima a tornare in A2 la Futurosa Trieste, reduce dai playout persi contro Carugate.