A2 – Togliani condanna Bolzano, Vicenza continua il buon momento

Velcofin Interlocks Vicenza – Alperia Basket Club Bolzano 65 – 63 (14-18, 32-25, 47-41, 65-63)



VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Belosevic* 10 (3/6, 1/2), Togliani* 12 (3/5, 2/5), Bevolo 5 (1/3, 1/3), Fontana 5 (2/5 da 2), Sturma 6 (2/2 da 2), Pellegrini 13 (2/6, 2/4), Assentato* 3 (0/1, 1/3), Peserico* 8 (3/6, 0/1), Reschiglian NE, Valente NE, Ruffo, Vitari* 3 (0/3, 1/2)

Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 16/37 – Tiri da 3: 8/20 – Tiri Liberi: 9/16 – Rimbalzi: 43 9+34 (Peserico 10) – Assist: 12 (Fontana 6) – Palle Recuperate: 9 (Bevolo 2) – Palle Perse: 23 (Togliani 5) – Cinque Falli: Vitari

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Kotnis* 18 (6/9, 1/3), Mazzucco NE, Schwienbacher* 11 (3/8, 0/5), Rainis* 9 (3/8, 0/2), Giordano 3 (1/1, 0/2), Egwoh* 1 (0/3, 0/1), Gualtieri, Missanelli* 21 (2/4, 4/10), Vella, Kob NE

Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 15/35 – Tiri da 3: 5/23 – Tiri Liberi: 18/23 – Rimbalzi: 32 5+27 (Egwoh 8) – Assist: 6 (Rainis 3) – Palle Recuperate: 15 (Missanelli 4) – Palle Perse: 19 (Schwienbacher 4)

Arbitri: Di Luzio F., Rezzoagli L.

Parte molto bene l’Alperia Bolzano contro Vicenza, piazzando subito uno 0-6 e toccando già il +10 dopo i primi 8 minuti di gioco, con le padrone di casa che però riescono a piazzare uno 6 a 0 per accorciare il divario prima della sirena. Il secondo quarto è marchiato da Vicenza, che con un 12 a 1 ribalta le sorti e si porta in vantaggio di 7 punti (32- 25 all’intervallo).

Il terzo quarto è sicuramente il più equilibrato e così nonostante Vicenza inizi subito con una tripla il BCB resta in scia e recupera un punticino (47-41).

Ultimi 10 minuti iniziati nel nome della rientrata Lucia Missanelli che apre l’ultimo quarto con 7 punti che valgono il +1, seguito dai 2 di Kotnis per il +3. Purtroppo sono anche le uniche due giocatrici a segnare dal campo nell’ultimo quarto.

Bolzano a 38 secondi dalla fine pareggia a quota (63-63), ma Vicenza si riporta in vantaggio di 2 a 20 secondi dalla sirena, il Basket Club Bolzano ha palla in mano, ma i tre tentativi consecutivi si spengono sul ferro.

In un weekend dai punteggi anomali, con questa sconfitta il BCB viene raggiunto da Ponzano, quando restano ancora tre partite prima della fine della stagione regolare. Prossima partita al PalaMazzali sabato 6 aprile con ospite la capolista Udine.

“Oggi siamo partite bene, poi abbiamo avuto il solito blackout dove abbiamo fatto accendere Vicenza, non siamo in un buon momento ed è inutile nasconderlo. Questa volta però abbiamo avuto una reazione di orgoglio, le abbiamo riprese e superate, poi nel momento in cui potevamo chiuderla non ci siamo riuscite e ci siamo ritrovate nel finale punto a punto. Abbiamo avuto 4-5 tiri per vincere e sono usciti. Faccio i complimenti a Vicenza e a Francesca Zara, che nella seconda parte di campionato stanno facendo veramente bene. Questo è un campo difficile dove tutti hanno fatto fatica. Prendiamo il buono da questa situazione, il rientro di Missanelli che era fuori da due mesi ( per lei 21 punti ndr). Mancano ancora tre partite per raggiungere il nostro obiettivo e se lo spirito è quello combattivo di alcuni tratti possiamo farcela”.

