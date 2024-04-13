A2 – Torino batte nettamente un’opaca Carugate



Dimensione Bagno Carugate – Torino Teen Basket 51 – 72 (11-15, 23-30, 41-55, 51-72)



DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Melzi, Usuelli NE, Rulli* 7 (2/7, 1/5), Cassani 3 (1/5, 0/1), Albanelli* 6 (0/9, 1/5), Caccialanza* 6 (1/1, 1/9), Andreone 3 (0/1, 1/1), Fabbricini* 6 (3/6 da 2), Nespoli 9 (3/5, 0/2), Rizzi* 11 (3/5, 1/2), Marino

Allenatore: Brambilla A.

Tiri da 2: 13/41 – Tiri da 3: 5/25 – Tiri Liberi: 10/14 – Rimbalzi: 39 13+26 (Rulli 12) – Assist: 17 (Caccialanza 4) – Palle Recuperate: 8 (Cassani 2) – Palle Perse: 19 (Fabbricini 5) – Cinque Falli: Albanelli

TORINO TEEN BASKET: Azzi* 8 (4/4, 0/3), Gregori, Marianini NE, Delboni* 11 (4/4, 0/1), Colli* 9 (3/5, 0/6), Giangrasso* 22 (4/8, 3/6), Baima, Tortora 2 (1/2, 0/2), Isoardi 11 (1/1, 3/5), Carfora, Jankovic 1 (0/2 da 2), Cristelo Alves* 8 (3/5, 0/2)

Allenatore: Corrado M.

Tiri da 2: 20/32 – Tiri da 3: 6/25 – Tiri Liberi: 14/23 – Rimbalzi: 45 9+36 (Azzi 12) – Assist: 20 (Azzi 7) – Palle Recuperate: 13 (Delboni 3) – Palle Perse: 16 (Azzi 5)

Arbitri: Rezzoagli L., Mammola T.