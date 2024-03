A2 – Torino batte un Selargius a ranghi ridotti

La Techfind ci ha creduto solo nel finale in una rimonta, mettendo paura a Torino, che però ha avuto il cronometro finale a favore. Le sarde cedono al Teen Basket 61-53 con rammarico dopo una partita giocata in emergenza, con già tre defezioni (Granzotto, Berrad, Pavrette) e la situazione falli di El Habbab patita a inizio gara. Fatale il terzo quarto, pimpante invece l’ultimo, poi si è fatto tardi. Tra le note positive, l’apporto di capitan Ceccarelli (24 pt e 6 rb) e della stessa El Habbab (11 pt), più i 15 minuti a testa giocati dalle più giovani Ingenito e Corongiu: un investimento per il futuro.

LA GARA – La Techfind schiera in quintetto Mura, Ceccarelli, Pandori, Reani ed El Habbab, Torino risponde con Azzi, Delboni, Colli, Giangrasso e Cristelo Alves. È l’ex Cus Cagliari Giangrasso a sbloccare il referto di gara. Torino attacca subito forte il canestro e si rende protagonista di un primo break di 8-0. La reazione ospite vede Ceccarelli prima protagonista: la capitana segna 8 dei 13 punti gialloneri e sprona a una pronta reazione. Il primo quarto si chiude con le padrone di casa avanti di 5 (18-13). Azzi e Colli tentano di produrre un vantaggio più ampio ma Selargius si rifà sotto prima con Pandori e poi con la capitana. Anche Torino segna poco ma riesce comunque a chiudere la seconda frazione con un divario di 9 punti (29-20). La partita si complica dopo la pausa: la palla nelle mani delle giallonere non ne vuole sapere di entrare, specialmente quando le rotazioni sono al minimo sindacale. Torino ben distribuisce i punti tra le sue e raggiunge il massimo vantaggio quando Jankovic realizza il canestro del +17. È il momento di maggior difficoltà per le sarde che chiudono un quarto fatale sotto di 15 (51-36). L’ultimo periodo è un ultimo tentativo di rimonta, nonostante Torino tenga testa e gambe in partita. Il doppio fallo tecnico costringe coach Righi a lasciare il campo prima del tempo, così tocca ad Amadasi prendere per mano la squadra. Sul parquet si moltiplicano gli sforzi e Selargius si dimostra dura a morire. La tripla di El Habbab vale il -6, ma il cronometro segna inesorabilmente lo scorrere del tempo. Vince Torino 61-53 con 4 giocatrici in doppia cifra. Per Selargius 24 di Ceccarelli, 11 di El Habbab e 9 di Mura (più 7 rb).

Coach Righi a fine partita: “Abbiamo sofferto l’approccio alla partita, i due falli di Mounia (El Habbab) all’inizio ci hanno spezzato un po’ le gambe vista la situazione di emergenza che già dovevamo affrontare. Abbiamo fatto fatica ad entrare nel ritmo partita, la reazione c’è stata ma tardiva. Sarà importante ricaricare le batterie e trovarci pronte per la Coppa Italia”.

Teen Basket Torino – San Salvatore Selargius 61-53

Torino: Azzi 10, Delboni 2, Colli 15, Giangrasso 15, Cristelo Alves 10, Gregori 2, Sabou, Baima, Tortora 2, Isoardi, Carfora, Jankovic 5. All. Corrado M.

Techfind: Reani, El Habbab 11, Mura 9, Pandori 8, Ceccarelli 24, Ingenito, Valenti, Corongiu 1, Porcu, Lapa. All. Righi S.

Parziali: 18-13, 11-7, 22-16, 10-17.

UFF.STAMPA SAN SALVATORE SELARGIUS