A2 – Torino Teen Basket fa suo il derby contro Moncalieri

Prima trasferta stagionale per la Tecnoengineering Moncalieri. Come già successo settimana scorsa contro Empoli, partita a due facce per le Lunette che vivono ancora di troppi alti e bassi

Avvio difficile, con Torino Teen Basket che si porta subito in vantaggio sul +5 a metà primo quarto obbligando coach Terzolo al timeout. Bella reazione delle gialloblù, ma dall’altra parte le padrone di casa non sembrano accusare il colpo, reagendo con canestri da sotto e dalla lunga distanza. Il primo periodo, come l’ultimo, si chiude sul 25-16 per Torino. I due quarti centrali sono invece diversi, con Moncalieri che riacciuffa più volte la partita sfiorando il pareggio. Colli e Giangrasso sono però inarrestabili, in particolare da 3 punti. Per la prima 5/6, per la seconda 3/7. Il dato che più riassume l’incontro è quello dei turnover: 7 per Torino, 19 per Moncalieri. Con ben 31 punti realizzati da palla persa per le padrone di casa e appena 4 per le Lunette.

Su sponda gialloblù, in contumacia Ramò (ai box dopo l’infortunio al ginocchio della scorsa settimana), è ancora una volta il tandem Salvini-Cordola che tiene a lungo a galla la Libertas con 26 punti e 13 rimbalzi in combinata. Bene anche Mitreva che uscendo dalla panchina dice 16 punti, 6 rimbalzi e 2 assist. Nella sconfitta, maturata come detto nel primo e nell’ultimo quarto, c’è però una nota molto positiva: Elisa Pasero. Per la classe ’06: 11 punti, 3 rimbalzi, 3 assist e tanta autorità in cabina di regia in 37 minuti di utilizzo.

Coach Terzolo:«Dobbiamo assolutamente aumentare il livello di attenzione e concentrazione. A tratti siamo sul pezzo sia in attacco, sia in difesa. In altri ci lasciamo prendere dall’inerzia della partita e ci demoralizziamo troppo facilmente. Loro hanno segnato tanto e con ottime percentuali: non possiamo pensare di vincere se concediamo 87 punti alle avversarie. Già da sabato prossimo mi aspetto un atteggiamento diverso, in particolare in difesa».

Adesso si torna in palestra per preparare al meglio la sfida interna di sabato 21 ottobre alle 20:30 contro Basket Foxes Gussano che in questa giornata ha superato Basket Roma con il risultato di 60-55.

Risultato Finale: 87-67 (25-16; 14-15; 23-20; 25-16)



Torino Teen Basket: Azzi*, Delboni* 13, Colli* 20, Giangrasso* 17, Jankovic* 9, Gregori, Sabou 9, Baima 6, Tortora 9, Isoardi 4, Carfora 4, Cristelo Alves ne. All.re Corrado Ass: Caron, Drago.



Tecnoengineering Moncalieri: Pasero* 11, Cordola* 10, Giordano* 7, Landi*, Jakpa*, Zanoni, Mitreva 16, Iagulli, Ricci 1, Salvini 16, Ramasso 6. All.re: Terzolo Ass: Lanzano, Sciannimanico.

UFF.STAMPA MONCALIERI BASKET