A2 – Torna a vincere Acciaieria Valbruna Bolzano, stop per Mantova

13° GIORNATA GIRONE NORD: ACCIAIERIE VALBRUNA BOLZANO 51 – MANTOVAGRICOLTURA 45

(14-11; 30-26; 40-36; 51-45)

Il 2023 parte con l’amaro in bocca per le mantovane che incassano la sconfitta in terra bolzanina sul 51 a 45.

La partenza è sprint per le casalinghe che piazzano un parzialino di 7 a 0 firmato Nasraoui e Schwienbacher, sarò poi Orazzo a mettere fine al digiuno biancorosso mettendo a segno cinque punti consecutivi. Bolzano continua a rimanere avanti mentre San Giorgio spreca qualche seconda occasione, generata da buone intenzioni a rimbalzo, per poter agganciare il punteggio. Errori al tiro e palloni da ambedue le parti caratterizzano gli ultimi minuti della prima frazione che si conclude sul 14 a 11 per le casalinghe.

Nel secondo quarto, Bolzano prova subito ad allontanarsi, ma Llorente mantiene le distanze al minimo con un tiro da sotto; sempre la capitana biancorossa e Labanca lottano sotto le plance e riescono a strappare rimbalzi importanti, ma devono fare i conti con un ferro molto severo che non premia i loro intenti e nemmeno i tentativi da fuori dall’arco dei tre punti lasciando le sangiorgine a 13 punti per più di tre minuti. Sarà poi ancora Orazzo a sbloccare il punteggio, ma ad ogni assalto biancorosso corrisponde un contrattacco bolzanino che permette loro di rimanere avanti. Petronio a cronometro fermo, Dell’Olio da sotto e Orazzo da 3 punti accorciano sul 27 a 26, ma un’altra tripla di Jurhar spedisce tutti negli spogliatoi sul 30 a 26.

Di rientro dalla pausa lunga Dell’Olio riprende dove aveva lasciato precedentemente con la tripla del -1, mentre Bolzano va in crisi non centrando il bersaglio in diverse occasioni. È ancora la lunga biancorossa, Llorente, a firmare il primo vantaggio della serata sul 30 a 31, ma è presto servita la reazione delle casalinghe che si rimettono subito avanti con un tiro dalla media. Ancora una volta le seconde occasioni non aiutano le sangiorgine che non riescono a concretizzare sebbene lo sforzo a rimbalzo di questa serata sia notevole mentre Bernardoni pareggia nuovamente i giochi sul 32 pari ai liberi. Inizia poi l’alternarsi delle parti con il botta e risposta tra le due squadre che viene sparigliato da Jurhar sul 38 a 35, ma MantovAgricoltura continua a rincorrere e non demordere e allo stesso modo la Valbruna non retrocede di un millimetro chiudendo il quarto sul +4 del 40 a 36.

Ultimi dieci minuti caratterizzati da MantovAgricoltura in continua rincorsa sulle avversarie con percentuali al tiro diminuite che non permettono alle sangiorgine di approcciare come vorrebbero e impattare la gara provando a ribaltare il punteggio. Primi minuti con errori da entrambe le metà del campo, fino a quando Llorente riesce a smuovere il tabellone sul 40 a 38, ma al tempo stesso anche Bolzano rinsavisce dal blackout e ritorna a segnare. Le mantovane continuano a rimanere attaccate il piccolo divario creato dalla Valbruna è però sufficiente a farle rimanere avanti. San Giorgio paga cari gli errori dalla media e lunga distanza non riuscendo a ricucire lo strappo pur rimanendo sempre attaccata alla partita. Negli ultimi secondi non bastano i due punti da sotto di Dell’Olio (che chiude la serata come top scorer con 14 punti a referto) e la gara si conclude sul 51 a 45 per Acciaierie Valbruna Bolzano.

MantovAgricoltura ritornerà in campo sabato prossimo, 14 gennaio, alle ore 20.30 sul campo del Pala Sguaitzer in occasione della prima giornata del girone di ritorno contro la EcoDent Alpo.

Acciaierie Valbruna Bolzano: Nasraoui 13, Giordano 5, Cela 4, Schwienbacher 9, Jurhar 11, Scordino, De Marchi 3, Fabbricini 4, Marcello, Del Bosco 2. All.re Pezzi A.; ass. Viale F., Bettiol R.

MantovAgricoltura San Giorgio: Dell’Olio 14, Llorente 10, Togliani, Bernardoni 1, Orazzo 12, Diagne n.e., Petronio 2, Buelloni n.e., Bevolo, Bottazzi 3, Veghini n.e., Labanca 3. All.re Purrone S.; ass. Logallo L., Gianfreda E.

UFF.STAMPA BASKET 2000 SAN GIORGIO