A2 – Torna a vincere Mantova, passo falso Treviso

San Giorgio MantovAgricoltura – Podolife Treviso 60 – 47 (14-6, 30-16, 47-32, 60-47)



SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Dell’Olio V.* 4 (2/7, 0/4), Llorente* 11 (3/10 da 2), Togliani, Petronio 4 (2/3, 0/1), Bevolo 8 (3/10, 0/2), Ndiaye, Bottazzi 13 (3/3, 2/5), Bonizzato, Labanca 2 (1/2 da 2), Orazzo* 18 (6/12, 2/2), Silocchi

Allenatore: Purrone S.

Tiri da 2: 20/48 – Tiri da 3: 4/16 – Tiri Liberi: 8/11 – Rimbalzi: 43 16+27 (Llorente 14) – Assist: 13 (Orazzo 4) – Palle Recuperate: 15 (Orazzo 5) – Palle Perse: 18 (Squadra 5) – Cinque Falli: Bevolo

PODOLIFE TREVISO: Zagni* 7 (2/4, 1/5), Vespignani* 3 (0/3, 0/1), Diodati, El Habbab NE, Amabiglia* 6 (2/6 da 3), Egwho* 5 (2/4 da 2), Rosset* 14 (2/7, 0/4), Gini 2 (1/1, 0/3), Ramò 2 (1/1, 0/2), Volpato 8 (4/10 da 2)

Allenatore: Iurlaro F.

Tiri da 2: 12/31 – Tiri da 3: 3/22 – Tiri Liberi: 14/18 – Rimbalzi: 40 14+26 (Zagni 7) – Assist: 7 (Rosset 2) – Palle Recuperate: 7 (Vespignani 3) – Palle Perse: 23 (Rosset 6)

Arbitri: Giunta A., Parisi A.

Ritorna a sorridere MantovAgricoltura portandosi a casa la serata sul 60 a 47 ed interrompendo il digiuno di vittorie che proseguiva dal dicembre scorso.

Nei primi minuti le difese intense la fanno da padrona bloccando il punteggio sullo 0 a 0 fino a quando Bottazzi e Llorente a cronometro fermo sbloccano la serata. Tanti saranno i palloni recuperati nella serata biancorossa con le sangiorgine che lottano e cercano di anticipare tutti i palloni avversari nel tentativo di ripartire. Treviso dal canto suo prova a sfruttare i tiri perimetrali, non venendo però assecondata dal canestro e riuscendo a smuovere il proprio punteggio solo dal tiro libero. Nel finale Dell’Olio e Orazzo firmano il 14 a 6 che chiude il quarto.

Nel secondo quarto è Labanca che aggancia il vantaggio in doppia cifra con un assist servito da Orazzo mentre per tutta la frazione prosegue il colossale sforzo a rimbalzo (con Llorente sugli scudi) e nella metà campo difensiva delle sangiorgine che sfruttano le seconde occasioni mantenendo sempre ben salda la testa della partita. L’allungo arriva sul +16 con il duo Bevoo e Petronio (26 a 16), mentre le trevigiane continuano a lottare contro il ferro sebbene nemmeno MantovAgricoltura riesca a segnare dall’arco da tre punti. Il primo tempo si chiude sul 30 a 16 per San Giorgio.

Dopo la pausa lunga il rientro sembra con il piede sull’acceleratore per le ospiti che stringono le proprie maglie difensive non riuscendo però a sfruttare le proprie seconde occasioni al tiro. È Orazzo l’atleta che riesce a sbloccare le difficoltà da tre di MantovAgricoltura segnando il 38 a 22 e provando a suonare la carica per le sue compagne infondendo sicurezza mentre Llorente dentro il pitturato continua a lavorare sporco per strappare rimbalzi e difendere il proprio canestro. Bevolo e Bottazzi si rivelano terminali importanti per coach Purrone e proprio quest’ultima infila una tripla complicatissima in extremis che chiude sul 47 a 32.

Ultima frazione di gioco che si apre nel nome delle triple con Bottazzi ed Orazzo che piazzano un parzialino di 6 a 0 che fa arrivare MantovAgricoltura sul 53 a 32. Nonostante il grande distacco Treviso non demorde e continua a rincorrere, mentre Llorente fa toccare il massimo vantaggio (58 a 34) alle sue compagne con due punti serviti con un assist di Bottazzi. San Giorgio continua a dare una buona prestazione sia per i rimbalzi che per i palloni recuperati: proprio questi due fattori sono elementi fondamentali per la vittoria di Mantova che si perfeziona sul 60 a 47.

Il prossimo impegno di MantovAgricoltura è fissato per venerdì 17 febbraio alle 20.30 presso il Palaoltrepo di Voghera nella sfida contro B.C. Castelnuovo Scrivia.

UFF.STAMPA BASKET 2000 SAN GIORGIO