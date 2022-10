A2 – Treviso, a tu per tu con Macarana Rosset

By

È stata una delle grandi protagoniste della vittoria di Treviso all’esordio contro Bolzano: doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi, infallibile dalla lunetta (8/8) e atteggiamento da leader in campo. Macarena Rosset ha già mandato un chiaro segnale al campionato e con lei una Podolife che dopo il successo su Bolzano, ora è attesa dal confronto con la corazzata Sanga Milano (sabato ore 18 al PalaGiordani).

Macarena quali sono le tue sensazioni dopo questi primi mesi a Treviso?

“Sensazioni molto positive, fin dal primo giorno in cui sono arrivata. La città è bellissima e qui a Treviso mi trovo molto bene. E poi credo che si stia creando davvero un ottimo gruppo: fuori dal campo il legame tra di noi è forte, in campo stiamo lavorando forte tutti i giorni per crescere”.

Esordio difficile: come valuti la partita con Bolzano?

“Senza dubbio è stato complicato, in alcuni momenti abbiamo scollegato un po’ la spina, ma alla fine abbiamo sempre lottato, riuscendo a restare sempre in partita. E alla fine è uscito il carattere della squadra che sappiamo essere fondamentale. Dobbiamo restare concentrate per 40 minuti, migliorando sui dettagli. Però era importante iniziare bene e conquistare la prima vittoria.”.

Come va la crescita del gruppo?

“Stiamo lavorando sodo in palestra, a volte anche con doppie sedute per cercare di aumentare il nostro feeling in campo. Stiamo crescendo pian piano, la squadra è profondamente cambiata rispetto allo scorso anno e stiamo imparando a conoscerci: ma siamo sulla buona strada e se continuiamo a lavorare così potremo andare molto avanti”.

Sabato trasferta difficile a Milano: che partita ti aspetti?

“Sarà una partita tosta, contro una grande squadra. Dobbiamo restare concentrate per 40 minuti ed evitare passaggi a vuoto”.

Ufficio Comunicazione NPT