A2 – Treviso allunga nel primo tempo e batte il fanalino Thermal Casa Basket

Martina Treviso – Wave Thermal Abano Terme 67 – 58 (21-8, 41-22, 56-40, 67-58)

MARTINA TREVISO: Zagni, Vespignani NE, Amabiglia, Perini* 10 (5/11, 0/2), Lazzari NE, Moretti* 5 (1/2, 1/1), D’Angelo C.* 12 (3/11, 2/4), Gini 6 (0/1, 2/4), Pobozy* 16 (7/12 da 2), Da Pozzo* 11 (4/4 da 2), Egwoh 7 (3/4 da 2). Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 23/45 – Tiri da 3: 5/16 – Tiri Liberi: 6/9 – Rimbalzi: 39 10+29 (Pobozy 7) – Assist: 18 (Perini 6) – Palle Recuperate: 11 (D’Angelo C. 4) – Palle Perse: 13 (Perini 3) – Cinque Falli: Pobozy

WAVE THERMAL ABANO TERME: Degiovanni* 21 (6/9, 3/11), Kalach NE, Siviero NE, Biasiolo NE, Coccato 2 (1/5 da 2), Colombo 2 (1/1, 0/3), Dell’Olio S.* 1 (0/2 da 2), Callegari* 6 (2/7, 0/1), Biondi NE, Rossi NE, Destro* 8 (1/1, 2/3), Bremaud* 18 (1/4, 5/8). Allenatore: Franceschi D.

Tiri da 2: 12/29 – Tiri da 3: 10/26 – Tiri Liberi: 4/10 – Rimbalzi: 30 6+24 (Callegari 7) – Assist: 13 (Degiovanni 5) – Palle Recuperate: 7 (Degiovanni 2) – Palle Perse: 16 (Degiovanni 4)

Arbitri: Cieri A., Di Mauro A.