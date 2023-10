A2 – Treviso bis, espugnata Vicenza

Velcofin Interlocks Vicenza – Martina Treviso 61 – 67 (16-12, 30-27, 41-44, 61-67)



VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Belosevic*, Togliani* 5 (1/6, 1/3), Bevolo 8 (3/7, 0/1), Fontana 2 (0/2 da 3), Pellegrini* 23 (6/8, 2/6), Assentato* 12 (4/8, 1/5), Peserico 10 (4/8, 0/1), Reschiglian NE, Valente NE, Ruffo, Vitari* 1 (0/2, 0/1)

Allenatore: Rebellato C.

Tiri da 2: 18/44 – Tiri da 3: 4/20 – Tiri Liberi: 13/17 – Rimbalzi: 39 14+25 (Peserico 8) – Assist: 12 (Togliani 3) – Palle Recuperate: 9 (Pellegrini 4) – Palle Perse: 12 (Pellegrini 3) – Cinque Falli: Togliani

MARTINA TREVISO: Zagni* 3 (1/4 da 3), Vespignani* 14 (2/4, 0/3), Amabiglia 3 (1/3 da 3), Perini* 6 (1/3 da 2), Lazzari NE, Moretti* 7 (0/5, 1/2), Gini 13 (2/2, 3/7), Pobozy* 17 (7/13 da 2), Da Pozzo 2 (0/0, 0/0), Egwoh 2 (1/2 da 2)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 13/29 – Tiri da 3: 6/19 – Tiri Liberi: 23/31 – Rimbalzi: 38 7+31 (Moretti 7) – Assist: 8 (Vespignani 3) – Palle Recuperate: 7 (Vespignani 3) – Palle Perse: 14 (Pobozy 3)

Arbitri: Spinello R., Marconetti C.

Non riesce a trovare i primi due punti della stagione la Velcofin Interlocks Vicenza: nel match in casa contro la Martina Treviso, ad avere la meglio sono le ospiti per 61-67 in un match che è rimasto per quasi quaranta minuti sui binari dell’equilibrio, almeno fino a quando le triple di Gini non hanno permesso alle arancionere di tornare nella Marca con i due punti. Non basta una prestazione offensiva sopra le righe di Pellegrini, a referto con 23 punti.



La partita contro Treviso è stata a due volti, con Vicenza che nel primo tempo ha difeso forte e attaccato con precisione, calando però nella ripresa. Le biancorosse pagano la grande mole di tiri liberi concessi (31, contro i 17 a favore) e delle percentuali che hanno ancora bisogno di qualche miglioramento (22/64 complessivo a fine partita), vanificando così l’ottima prova a rimbalzo fornita dal collettivo.

Rebellato deve rinunciare a Sturma, infortunata, e si affida a Belosevic e Vitari nel pitturato. Il match nei primi cinque minuti resta perfettamente in equilibrio, con le difese che prevalgono sugli attacchi e il punteggio che resta inchiodato sul 2-2. A mettere in ritmo l’attacco di casa ci pensa una sontuosa Marta Pellegrini, che suona la carica con 10 punti consecutivi; Treviso risponde con maggiore coralità offensiva, ma il primo quarto è comunque di Vicenza 16-12.



Le biancorosse pagano però qualche problema di falli, con Belosevic e Togliani limitate dalle infrazioni nella prima frazione. Se non altro, almeno nella prima metà di gara, la Velcofin non ne esce intaccata da un punto di vista del risultato, grazie all’aggressività portata da Fontana dalla panchina e alla verve offensiva di Pellegrini, che continua a scardinare la difesa ospite con continuità. Nella metà campo difensiva Vicenza tiene l’urto, limitando Pobozy e riuscendo a tenersi avanti nel punteggio, senza però mai andare oltre le cinque lunghezze di vantaggio. Alla pausa lunga comunque, le padrone di casa sono avanti 30-27. La musica cambia nella terza frazione, quando Treviso beneficia del risveglio offensivo di Pobozy, che inizia a segnare con continuità, ben supportata da Vespignani. Vicenza, dopo un attimo di paura a causa di un infortunio per Belosevic (che comunque rientra in campo nell’ultima frazione) subisce un po’ di sbandamento e finisce sotto nel punteggio, senza comunque naufragare. Il quarto è comunque marcatamente della squadra ospite (11-17) e Treviso arriva agli ultimi 10’ avanti 41-44.



Ad inizio ultima frazione si accende in attacco Togliani, ma la play vicentina dopo aver messo a referto cinque punti di fila deve lasciare il campo per falli; con Pellegrini francobollata in difesa, è Assentato a prendersi qualche responsabilità di più al tiro, riportando la Velcofin nuovamente a +3. Tuttavia, alla fine la bilancia inizia a pendere verso le ospiti quando Gini scalda la mano dalla distanza e inizia a scavare il solco, portando la Martina anche a +7. Una bomba di Assentato vale il nuovo -4, ma nonostante la grande lotta sotto le plance (con Peserico e Belosevic che si lanciano su tutti i palloni) a Vicenza manca qualcosa in attacco per riuscire a riportare l’inerzia dalla propria e alla fine il punteggio dice 61-67 per Treviso.



Due sconfitte nelle prime due uscite della stagione quindi per la Velcofin Interlocks, che dovrà subito cambiare marcia per iniziare a muovere la classifica. L’obiettivo è quindi quello di provare a tornare con due punti sotto i Berici già nella prossima partita, sul campo di Rovigo.

UFF.STAMPA AS VICENZA