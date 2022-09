A2 – Treviso, domani primo test con Udine

Prima partita per la Podolife Treviso attesa domani sera dallo scrimmage contro l’Apu Udine in terra friulana.

Dopo appena due settimane di lavoro, la squadra trevigiana affronta il primo test sul campo, a un mese esatto dall’inizio del campionato.

Un test fisico più che un’amichevole come spiega coach Francesco Iurlaro: “La squadra ha lavorato bene in queste settimane dove abbiamo puntato più sull’aspetto fisico che sul basket giocato. Sono contento del lavoro svolto in queste settimane, ho detto alle ragazze che questa prima uscita servirà per testare la nostra condizione fisica più che quella tecnica. Quindi mettiamo benzina nelle gambe e continuiamo a lavorare, vedendo quali indicazioni ci darà il campo”.

Squadra al completo per questo appuntamento con l’unico dubbio che riguarda Zagni, che ha sofferto di un affaticamento muscolare e verrà valutata nelle prossime ore.

La settimana prossima è prevista un’altra amichevole sempre contro Udine al PalaPascale di Treviso.

Matteo Valente

Ufficio Stampa Npt