A2 – Treviso domina una spenta Vigarano

TREVISO. Una prestazione offensiva complicata condanna la Giara Vigarano al terzo ko consecutivo in campionato. A Treviso le biancorosse ci hanno provato, pagando dazio su ambo i lati del campo. Alla fine sarà 75-44 a favore delle padrone di casa, ora le biancorosse del coach Andrea Castelli sono attese dalla gara interna di sabato prossimo contro Rovigo.

Dopo il cesto iniziale di Siciliano (realizzerà 12 dei 20 punti della squadra nel primo tempo), Treviso trova fluidità maggiore in attacco, Vespignani (ex di turno al pari di Perini) non perdona da fuori e Pobozy, al 9’, consegna a Perini il pallone del 17-6 che, dopo 10’, diventa 19-6. Fatica, la Giara, a trovare la via del canestro, il 33% al tiro dal campo dopo 10’ lo sta a testimoniare.

La seconda frazione vede la biancorosse faticare ad attaccare la difesa a zona mandata in campo dalle padrone di casa, che colpiscono con Vespignani ed Egwoh che, al 13’, porta la Martina sul massimo vantaggio, +19, 25-6. A questo punto della gara sale in cattedra Siciliano, rebus vero per la difesa delle padrone di casa: sei punti consecutivi della play, uniti al cesto da sotto di Cutrupi (anche 4 rimbalzi dopo 20’), consentono alla Giara di chiudere il controbreak di 3-12 in 3’, che significa -10: 28-18. Il finale del tempo è però tutto di marca trevigiana e all’intervallo lungo, dopo il nuovo break di 10-2 per la Martina, è 38-20. La Giara concede a rimbalzo e perde ancora molti palloni.

Dopo l’intervallo lungo coach Castelli dà molto spazio ad Armillotta, Pobozy continua a dominare, a rimbalzo e vicino canestro (46-26 al 25’), Perini, a ridosso della penultima sirena, consegna alle trevigiane il massimo vantaggio, sul +23, 55-32, così per la Giara si complica davvero tutto, anche perché Gini e Perini, in avvio degli ultimi 10’, portano le trevigiane sul 66-37 (34’) che, di fatto, significa gara chiusa.

Martina Treviso-Giara Vigarano 75-44 (19-6, 38-20, 55-34)

Martina: Zagni 2, Vespignani 11, Amabiglia 6, Galeotti, Perini 10, Lazzari 3, S.Moretti 13, Gini 3, Pobozy 13, Da Pozzo 4, Egwoh 10. All.Matassini.

Giara: Gordon 4, Tintori 1, Feoli 4, Di Mauro, D.Moretti 2, Siciliano 14, Cutrupi 11, Minelli, Cavalli, Armillotta, Pepe 5, Albieri 3. All.Castelli.

Arbitri: Castellano di Legnano (Mi) e Fusari di San Martino Siccomario (Pv).

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano