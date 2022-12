A2 – Treviso espugna Vicenza

By

La Podolife conquista una meritata e fondamentale vittoria nel derby contro le cugine dell’As Vicenza e chiude nel migliore dei modi il 2022. Seconda vittoria consecutiva per le ragazze di coach Iurlaro che dopo Bolzano, battono anche le cugine beriche e fanno un bel salto in classifica.

Come successo anche sabato scorso, la chiave del successo orange passa per una difesa che concede, esattamente come 96 ore fa, appena 42 punti alle avversarie, confermando la crescita di Diodati e compagne sotto l’aspetto difensivo.

La gara è stata equilibrata, con Vicenza che è partita forte, riuscendo a chiudere in vantaggio i primi dieci minuti, poi il cambio di marcia di Treviso che dal secondo quarto in poi riesce a mettere le mani sull’inerzia della sfida. Ci pensano Ramò, in grande spolvero, e una positiva Zagni a chiudere i giochi e a regalare a Treviso due punti di platino.

Il campionato ora si ferma per la sosta natalizia: si torna in campo il 7 gennaio per un altro derby, quello contro l’Alpo Basket.

AS VICENZA – PODOLIFE TREVISO

(13-10; 23-26; 36-40)

VICENZA: Castello 7, Sturma 7, Peserico 9, Amatori 2, Vujacic 11, Cerise, Sasso 2, Garzotto, Fontana, Antonello 4. All. Silvestrucci

TREVISO: Zagni 10, Vespugnani 4, Egwoh 6, Rosset 7, Gini 5, Diodati, Amabiglia ne, Gatti 4, Tramontin ne, Cagossi ne, Ramò 13, Volpato 2. All. Iurlaro

