A2 – Treviso supera in volata Umbertide

Dopo aver inseguito per gran parte del primo tempo, Umbertide cambia volto nella ripresa rimontando e sorpassando Treviso nell’ultima frazione. Il finale in volata sorride però alla squadra di casa, più lucida nei possessi decisivi. Per la PFU menzione speciale per Baldi e Sammartino, protagoniste con 16 e 15 punti a referto.

Treviso: Vespignani, Perini, Moretti, Zagni, Pobozy

Umbertide: Cupellaro, Scarpato, Sammartino, D’Angelo, Baldi

CRONACA – Moretti da una parte e Sammartino dall’altra inaugurano la stagione sportiva 2023-24. Prime fasi di gioco in perfetto equilibrio, con le due formazioni ad avvicendarsi al comando del punteggio. Baldi e Pobozy propiziano il 12-12 di metà frazione, con la formazione di Matassini che trova la prima spallata in chiusura di quarto, chiudendo 18-14 con Moretti e Vespignani. Quattro punti di Stroscio avviano il secondo periodo ma Vespignani prima e Stroscio poi rimettono avanti le locali sul 25-18. Umbertide non riesce a reagire e Perini ed Egwoh fanno più undici a tabellone, sul 31-20. D’Angelo e Baldi smuovono il tabellino, ma a metà gara Treviso conduce 33-23. Nel terzo periodo la formazione di Staccini cambia marcia e con Baldi e Paolocci ricuce fino al meno tre (33-30), obbligando al timeout immediato Matassini. Pobozy rimette tre possessi di distacco (39-32), ma Sammartino Baldi e Paolocci replicano per le rime impattando a quota 42. L’ultimo canestro lo firma Gini, decretando il 44-42 del trentesimo. La quarta frazione si apre con Stroscio e Sammartino che completano la rimonta, dando il sorpasso a Umbertide sul 44-47. Da Pozzo e Amabiglia firmano il contro sorpasso (48-47), ma Paolocci e Stroscio tengono la gara in equilibrio sul 55-55 a tre minuti dal termine. Nel finale in volata però Umbertide non trova più la via del canestro e i canestri di Pobozy valgono il successo di Treviso. Finisce 61-55.

IL COMMENTO DI COACH STACCINI: “Dopo un primo tempo giocato un po sottotono siamo stati molto bravi a completare una bella rimonta riuscendo ad arrivare nel finale a contatto con Treviso. Poi gli ultimi minuti di partita la loro maggiore esperienza ha fatto la differenza”.

MARTINA TREVISO – PF UMBERTIDE 61-55

(18-14; 33-23; 44-42)

Treviso: Zagni 2, Vespignani 13, Amabiglia 2, Perini 7, Moretti 8, Gini 9, Pobozy 14, Da Pozzo 2, Egwoh 4, Lazzari, Galeotti. All. Matassini

Umbertide: Sammartino 15, D’Angelo 2, Scarpato, Stroscio 12, Colli, Paolocci 10, Gambelunghe, Festinese, Gianangeli, Baldi 16, Cupellaro; All. Staccini

UFF.STAMPA PF UMBERTIDE