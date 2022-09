A2 – Treviso supera Udine nella volata finale

un mese esatto dall’inizio del campionato, continua la preparazione della Podolife alla nuova stagione. La squadra trevigiana venerdì sera ha affrontato in amichevole a porte chiuse l’Apu Udine, nel secondo impegno della preseason.

Un test importante per coach Iurlaro che ha potuto recuperare l’energia di Zagni, e soprattutto vedere la squadra al completo per la prima volta in questa stagione. E le indicazioni, seppur parziali per quanto sia precampionato, non sono mancate per lo staff tecnico trevigiano.

La partita si è giocata infatti su ritmi abbastanza alti, sia a livello fisico che atletico, confermando la qualità di entrambe le squadre, nonostante le assenze importanti in casa friulana. Dopo 20 minuti di grande equilibrio, Udine ha provato la spallata a inizio del terzo quarto, toccando anche il +13 nel cuore del parziale. L’ingresso di Diodati e l’energia orange ha permesso a Treviso di rimettersi subito in scia recuperando lo svantaggio già prima della penultima sirena.

Con il punteggio dei quarti azzerato a ogni inizio di tempo, la partita si è però infilata sui binari dell’equilibrio, e così la “vittoria” si è decisa negli ultimi possessi con i canestri di Rosset e Zagni a regalare a Treviso un successo che sarà molto utile per lavorare con maggiore serenità in palestra.

Le trevigiane torneranno in campo già la prossima settimana: al PalaPascale arriveranno le cugine di Alpo sabato 17 settembre.

I tabellini della Podolife:

Amabiglia 7, Diodati 8, Egwoh 5, Gatti, Gini 2, Ramò 11, Rosset 15, Tramontin, Vespignani 9, Volpato 11, Zagni 8. All. Iurlaro

Ufficio Comunicazione NPT