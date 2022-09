A2 – Treviso vince con Alpo in amichevole

By

Buoni segnali, un’altra vittoria e un gruppo sempre più coeso. La Podolife si aggiudica il derby amichevole contro le cugine di Alpo Basket andato in scena sabato sera alla Palestra Pascale al termine di 40 minuti molto equilibrati.

Nonostante le assenze da una parte e dall’altra, è andata in scena una gara che ha rappresentato un vero antipasto di campionato per ritmo e intensità, ottimi segnali per lo staff tecnico trevigiano che ha dovuto proporre rotazioni diverse rispetto a quelle contro Udine di una settimana fa.

La gara è stata fin da subito caratterizzata da un grande equilibrio, con le due squadre a rispondersi colpo su colpo arrivando alla prima sirena sul 18-18. Con i punteggi che venivano riazzerati all’inizio di ogni parziale, il secondo quarto è stato quello decisivo per le sorti della partita e quello in cui Treviso è riuscita a piazzare l’allungo: con una buona difesa e altrettante ottime scelte offensive le orange riescono a chiudere 19-12 arrivando all’intervallo lungo sul 37-30.

Nella ripresa la Podolife è brava a respingere i tentativi di Alpo di tornare in partita, anzi riesce ad aggiudicarsi anche il terzo quarto 19-18.

Negli ultimi dieci minuti la stanchezza e i carichi di lavoro si fanno sentire su entrambi i lati del campo e la vittoria da parte delle scaligere del parziale 11-13 non fa sfuggire la vittoria finale alle trevigiane che dunque dopo Udine vincono un altro importante test in vista dell’inizio del campionato.

Le due squadre si riaffronteranno tra due settimane, in quello che sarà la prova generale l’1 ottobre a Villafranca.

Ufficio Comunicazione NPT