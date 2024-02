A2 – Treviso vince un derby combattuto, Ponzano cede in volata

Martina Treviso – Posaclima Ponzano 64 – 61 (20-7, 29-27, 42-43, 64-61)



La Martina Treviso si aggiudica in volata un bellissimo derby di Marca deciso solo nell’ultimo minuto al termine di una battaglia feroce che ha visto protagoniste D’Angelo (19), Pobozy (14) e Egwoh (13) per la squadra di casa e Mosetti (17) e Milani (12) per la Posaclima. Il 64-61 finale pareggia il divario in favore di Ponzano della partita d’andata a testimonianza del grande equilibrio tra queste due squadre.

Treviso: Zagni, Vespignani 9, Amabilia, Perini 9, Lazzari n.e., D’Angelo 19, Gini, Pobozy 14, Da Pozzo n.e., Egwoh 13. All: Matassini

Ponzano: Kirschenbaum 2, Fiorotto 6, Zoleo n.e., Iuliano n.e., Gobbo 3, Favaretto 2, Valli 4, Varaldi 4, Mosetti 17, Volpato 4, Milani 12, Pertile 7. All: Gambarotto.

Il derby è sempre una partita speciale, questa volta ancora di più perché la Martina Treviso e la Posaclima Ponzano sono appaiate al quarto posto in classifica. Le “Orange” devono fare a meno di Da Pozzo e Moretti, la biancoverdi restano senza Iuliano.

Coach Matassini parte con Vespignani, Egwoh, Pobozy, Perini e D’Angelo; Gambarotto schiera nello starting five Mosetti, Favaretto, Gobbo, Fiorotto e la novità Valli

Il primo canestro è di Egwoh dalla media, la risposta arriva da Mosetti che in post sfrutta i centimetri di vantaggio su Vespignani. D’Angelo mostra il suo talento con 4 punti consecutivi: dopo 3’ è 6-2. L’ottimo avvio delle trevigiane prosegue con le incursioni di Vespignani e D’Angelo. Il settimo punto di Chelsea D’Angelo costringe Gambarotto al time out (15-2). A scuotere Ponzano ci pensa Pertile con un 2+1 che anche in difesa si fa sentire recuperando la palla per 24”. Il finale di quarto è tutto a favore di Vespignani e compagne; il buzzer beater di Michela Volpato fissa il punteggio dei primi 10’ sul 20-7.

Si riprende e Giovanna Pertile colpisce con il long two, ma Vespignani d’esperienza va prendersi due liberi. Kirschenbaum mostra le sue doti offensive e alza i giri dell’attacco biancoverde: il layup di Milani vale il -9 dopo 2’30”. Volpato, dopo l’assist, mette anche il 2/2 che il vale il 22-15. La difesa Posaclima costringe la NPT a due infrazioni di 24” consecutive e Milani, dalla media, firma il -5. Il parziale continua: è ancora una scatenata Alice Milani a muovere il punteggio. Il parziale di 12-2 è fermato da un libero di Egwoh che segna anche nell’azione successiva rimettendo 6 punti tra le squadre con 4’ da giocare prima dell’intervallo. Mosetti rimette in moto Ponzano, ma d’altra parte D’Angelo segna ancora e trova la doppia cifra personale. È il momento di Laura Valli: il suo 4/5 a cronometro fermo porta la Posaclima sul -2: coach Matassini deve chiamare time out a 90” dalla pausa lunga. Egwoh e Fiorotto si scambiano sportellate e punti sotto i tabelloni, la tripla di Valli sulla sirena si spegne sul ferro: il primo tempo termina 29-27.

Il secondo tempo inizia sotto il segno di Egwoh che prima segna e poi stoppa, ma Mosetti appoggia ed è ancora -2. Si iscrive alla partita anche Pobozy e la tripla di Perini fa scappare la Martina sul +9. La risposta arriva da Capitan Gobbo, seguita dalla compagna di reparto Fiorotto: dopo 4′ è 38-33. La partita sale di colpi, l’intensità è altissima. Mosetti piazza un 4-0 e tocca quota 10: ora la partita è in parità, per la prima volta dopo il primo minuto. Pobozy si rimette al lavoro, ma la replica di Pertile è di quelle pesanti: la sua tripla regala primo vantaggio biancoverde sul 40-41! La NPT si affida di nuovo a Karolina Pobozy che non tradisce dal mezzo angolo. L’ultimo canestro è di Varaldi che raccoglie l’assist di Volpato e fissa il punteggio dei primi 30’ sul 42-43.

Favaretto buca la zona arancione e risponde al 2/2 di Pobozy. La partita è bellissima: D’Angelo torna a segnare e continua il botta e risposta. Anche Ashley Egwoh raggiunge la doppia cifra personale e la NPT trova il +3 con 6’20” da giocare. A riportare la sfida in parità ci pensa Mosetti con la tripla frontale a metà quarto periodo. Treviso con due viaggi in lunetta rimette 4 punti divario, ma questa volta a battere la zona è Alice Milani, ancora da lontano. D’Angelo segna di nuovo per il +3, nell’azione successiva però succede di tutto: Vespignani, già avvisata nel primo tempo, esagera e prende tecnico per flopping, nelle proteste viene sanzionato anche Matassini e nell’attacco seguente è Fiorotto a segnare per il pareggio a quota 54 con 3’30” sul cronometro. Perini e Pobozy sfruttano il bonus e la Posaclima deve di nuovo recuperare 4 lunghezze. La seconda bomba di Milani riporta Ponzano a -3 a 90” dal termine, ma Perini freddissima risponde da lontano. Mosetti non ci sta: altra tripla e -2! La Posaclima difende forte, a rimbalzo Mosetti subisce fallo ma dalla lunetta fa 1 su 2: a 33” dalla sirena finale è 62-61! La Posaclima sfiora il recupero ma alla fine è costretta a commettere fallo e D’Angelo fa 2/2 per il 64-61 a 6” dal termine. Pertile non riesce trovare un tiro pulito, il derby finisce 64-61 e la differenza canestri è pareggiata.

UFF.STAMPA PONZANO BASKET