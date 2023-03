A2 – Trieste allunga nel terzo periodo e vince a Carugate

Dimensione Bagno Carugate – Futurosa #Forna Basket Trieste 70 – 74 (19-18, 38-39, 52-63, 70-74)

DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Morra* 26 (9/15 da 2), Belosevic* 8 (2/7 da 2), Usuelli 12 (2/4 da 2), Diotti* 13 (3/13, 2/3), Osmetti NE, Cassani 5 (2/6, 0/1), Andreone, Nespoli* 5 (0/1, 1/1), Faroni, Baiardo* 1 (0/1, 0/7), Angelini, Marino NE

Allenatore: Colombo A.

Tiri da 2: 18/47 – Tiri da 3: 3/14 – Tiri Liberi: 25/37 – Rimbalzi: 43 10+33 (Cassani 10) – Assist: 15 (Diotti 7) – Palle Recuperate: 9 (Usuelli 3) – Palle Perse: 13 (Usuelli 4) – Cinque Falli: Baiardo

FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Streri* 13 (2/8, 1/5), Cumbat 3 (0/1, 1/1), Castelletto 4 (2/2, 0/1), Croce 3 (0/2, 1/2), Bosnjak* 19 (5/8, 2/9), Miccoli* 10 (4/12, 0/1), Grassi NE, Sammartini* 4 (2/4, 0/1), Lombardi* 3 (0/1, 1/1), Camporeale 10 (1/2, 2/4), Carini 5 (1/2 da 3)

Allenatore: Scala A.

Tiri da 2: 16/40 – Tiri da 3: 9/27 – Tiri Liberi: 15/17 – Rimbalzi: 44 9+35 (Miccoli 8) – Assist: 14 (Castelletto 4) – Palle Recuperate: 9 (Streri 4) – Palle Perse: 14 (Streri 3)

La fisicità per tenere 40 minuti di grande ritmo, la determinazione per buttarsi su ogni pallone e la freddezza del 4/4 ai liberi di Streri –

Miccoli nel minuto finale, consegnano due punti importantissimi alla squadra di Scala, che sbanca con pieno merito Carugate.

Una gara che corre sul binario dell’equilibrio per i primi 20 minuti, chiusi sul 38-39, con Futurosa per nulla intimidita, nonostante una

complicata situazione falli già nel primo tempo; ma ieri le #F avevano una spinta, anche emotiva, troppo forte e con questa è emersa la

capacità di trovare protagoniste diverse e decisive con tutti i quintetti in campo. Lo strappo decisivo si realizza nel terzo quarto con un parziale di 24-14 che porta sul +13 le rosanero a metà quarto; la rimonta di Carugate nell’ultimo quarto, con l’ottima Bosnjak (19 per lei) e il faro Sammartini fuori per falli nei minuti decisivi, si infrange nel finale contro una stupenda lucidità di gestione di panchina e giocatrici nel

finale, con falli fatti al momento giusto, palloni recuperati e infallibilità ai liberi di Streri (13 punti e grande difesa) e la solita Miccoli (10 per lei, come l’ottima Camporeale). Molto positiva la prestazione di squadra con tutte le giocatrici a referto e un collettivo che ha girato a meraviglia.

“Sono orgoglioso di tutte le ragazze, sono state bravissime soprattutto nelle situazioni che potevano essere potenzialmente a rischio nel

finale. Bravissime a essere tutte protagoniste, con il coraggio e la lucidità di prendere responsabilità molto importanti”, il commento di un

emozionato coach Scala. C’è da dire che ieri Futurosa aveva una straordinaria spinta emotiva alla vittoria e nulla avrebbe potuto impedire di mantenere una promessa. Per Tatiana.

UFF.STAMPA BASKET TRIESTE