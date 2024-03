A2 – Trieste batte Treviso e l’aggancia in classifica

Futurosa Trieste iVision – Martina Treviso 58 – 46 (11-17, 28-21, 49-33, 58-46)



FUTUROSA TRIESTE IVISION: Collovati, Visintin, Briganti, Rosset NE, Tempia 4 (1/2, 0/3), Ostojic* 8 (1/4, 1/1), Miccoli* 21 (10/15, 0/1), Leghissa 2 (1/3 da 2), Sammartini* 9 (3/6, 1/2), Lombardi, Camporeale* 8 (0/3, 2/6), Carini* 6 (3/4, 0/2)

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 19/37 – Tiri da 3: 4/15 – Tiri Liberi: 8/17 – Rimbalzi: 48 5+43 (Miccoli 16) – Assist: 6 (Sammartini 3) – Palle Recuperate: 5 (Camporeale 3) – Palle Perse: 15 (Ostojic 4)

MARTINA TREVISO: Zagni 2 (1/4, 0/2), Vespignani* 4 (1/8, 0/2), Amabiglia, Capra 3 (1/3 da 3), Perini*, Lazzari NE, D’Angelo C.* 20 (7/15, 1/2), Gini, Da Pozzo* 8 (2/6, 1/1), Egwoh* 9 (3/11 da 2)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 14/49 – Tiri da 3: 3/19 – Tiri Liberi: 9/17 – Rimbalzi: 40 11+29 (Da Pozzo 9) – Assist: 6 (Vespignani 2) – Palle Recuperate: 9 (Vespignani 3) – Palle Perse: 6 (Perini 2)

Arbitri: Spinelli J., Tomasello C.

In una partita spareggio per la conquista del quarto posto, a 4 giornate dal termine della regular season Futurosa iVision batte Martina Treviso, strappa la quarta piazza alle venete e si porta sul 2-0 negli scontri diretti.

Partita tesa, non bella e dal punteggio molto basso ieri al PalaTrieste, con Treviso che si conferma squadra ostica e brava a non far giocare le avversarie. La posta in palio era alta e la tensione ancora di più.

Prive di due realizzatrici di punta come Pobozy e Rosset, le due squadre segnano poco, in una partita giocata a ritmi bassi e con un’aggressività sempre al limite del fallo.



Futurosa iVision ieri però è stata molto più squadra di Treviso e, guidata da una straripante Miccoli da 21 punti e 16 rimbalzi, ha sfoderato una bella prova collettiva. Tutte le 10 giocatrici hanno portato tanta acqua al mulino di coach Mura e la difesa, con rotazioni e cambi perfetti, è stata a tratti impenetrabile, soprattutto nello strappo del secondo quarto (i 4 punti concessi a Treviso in 10 minuti sono forse un record stagionale).



Le rosanero hanno subito solo nei minuti iniziali la bella partenza di Treviso, ma registrata la difesa e preso il controllo dei rimbalzi (48-40 alla fine) hanno preso in mano le redini del gioco fino al 40”. Raggiunto quel quarto posto che è ormai obiettivo dichiarato, ora Futurosa deve gestire le ultime quattro partite di stagione regolare: Rovigo in trasferta, Ponzano e Abano in casa e Umbertide fuori questo il percorso che aspetta le #F prima dei play-off.

UFF.STAMPA FUTUROSA TRIESTE