A2 – Trieste conferma l’ottimo momento e doma Rovigo

Futurosa #Forna Basket Trieste – Solmec Rhodigium Basket 76 – 54 (25-16, 48-24, 61-34, 76-54)



FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Messina, Briganti 2 (1/1 da 2), Rosset* 19 (5/10 da 2), Tempia 4 (1/4, 0/2), Ostojic* 8 (2/4 da 2), Miccoli* 12 (4/12 da 2), Cressati, Leghissa, Sammartini* 15 (4/7, 1/2), Lombardi 5 (0/1, 1/2), Camporeale* 11 (2/5, 2/3), Carini

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 19/46 – Tiri da 3: 4/12 – Tiri Liberi: 26/31 – Rimbalzi: 52 9+43 (Rosset 11) – Assist: 3 (Ostojic 1) – Palle Recuperate: 9 (Sammartini 4) – Palle Perse: 14 (Rosset 3)

SOLMEC RHODIGIUM BASKET: Viviani* 11 (1/2, 1/3), Martin, Paoletti, Battilotti 2 (1/3 da 2), Tumeo 2 (1/3, 0/1), Bonivento* 11 (3/7, 0/3), Marchetti, Zanetti* 13 (5/10 da 2), Furlani* 5 (2/5 da 2), Hatch* 10 (2/7, 2/4), Poletto NE

Allenatore: Pegoraro G.

Tiri da 2: 15/43 – Tiri da 3: 3/16 – Tiri Liberi: 15/22 – Rimbalzi: 31 3+28 (Zanetti 12) – Assist: 4 (Tumeo 2) – Palle Recuperate: 10 (Bonivento 4) – Palle Perse: 16 (Bonivento 4)

Arbitri: Fusari R., Gurrera S.

Futurosa Basket Trieste conferma il proprio stato di grazia conquistando il quinto successo consecutivo in LBF Serie A2. La compagine friulana batte per 76-54 la Solmec Rhodigium Basket in una partita a senso unico, nella quale la squadra di casa si è dimostrata più efficace sotto ogni punto di vista.

Trieste si impone fin dalla palla a due, aprendo la partita con un rotondo parziale di 8-0 nei primi minuti di gara. La Rhodigium, dopo lo scotto iniziale, inizia a prendere ritmo portandosi a -6 sul 16-10 grazie ai canestri di Virginia Furlani (5 punti) e Sara Zanetti, che ritrova la doppia-doppia a fine partita con 13 punti e 12 rimbalzi. Il primo periodo di gioco si conclude col punteggio di 25-16: dopo soli 10′, Martina Rosset è già a quota 10 punti (19 con 11 rimbalzi a fine partita). Dopo due minuti di gioco senza trovare la via del canestro, è Giorgia Sammartini (15 punti) ad aprire il parziale di 10-0 per Futurosa. Il break da parte delle friulane porta la partita sul punteggio di 35-16, che sfora i 20 punti di vantaggio solo qualche azione più tardi col 37-17. Il primo tempo si conclude sul 48-24.

La Rhodigium esce con un piglio migliore dallo spogliatoio, cercando di ricucire il distacco con un 0-6 di parziale in apertura di terzo periodo, portando così il punteggio sul 48-30. Trieste risponde prontamente con un altro break di 9-0, portando così l’incontro sul 59-30. I canestri di Michela Battilotti e Ludovica Tumeo portano il punteggio sul 61-34 a fine terzo periodo. Come nella partita con Udine, l’ultimo quarto ha visto le Under 19 Silvia Martin e Irene Marchetti protagoniste con parecchi minuti in campo. Rovigo fa un ottimo lavoro sulle linee di passaggio con Camilla Bonivento, autrice di 11 punti e 4 recuperi. Silvia Viviani segna 7 dei suoi 11 punti totali nell’ultimo periodo, vinto dalla Rhodigium per 15-20. Lo score finale è 76-54.

Dopo 10 giornate di campionato, la Solmec Rhodigium Basket scivola al 11° posto nella classifica del Girone B. Complice la vittoria di P.F. Umbertide sul campo di Wave Thermal Abano Terme, la squadra perugina aggancia Rovigo a 6 punti in classifica e si prende il 10° posto. La Rhodigium farà ritorno al Palazzetto dello Sport Sabato 16 Dicembre per la partita contro le Panthers di Roseto, prevista per le 20:30.

Giulia Pegoraro, allenatrice Solmec Rhodigium Basket: “Un’altra sconfitta pesante: il campionato ci sta dicendo come le prime otto squadre di entrambi i gironi stiano giocando una stagione a sé. Abbiamo diversi obiettivi per queste partite: uno su tutti è quello di inserire al meglio Anna Paoletti, l’altro è quello di dare spazio alle nostre Under 19 come fatto ieri. Dobbiamo tornare ad una condizione fisica migliore: un po’ le sconfitte, un po’ il calo fisiologico in questo momento della stagione ci stanno condizionando. Nel primo tempo non siamo per nulla riuscite ad arginare fisicità e ritmo di Trieste. È andato meglio il secondo tempo, complice anche un calo delle nostre avversarie. Non dobbiamo fare drammi: il nostro obiettivo rimane la salvezza ed il nostro sogno il 9° posto. Per raggiungere questo risultato abbiamo bisogno di vincere le partite contro le nostre dirette avversarie, utilizzando i match con le squadre più forti per prepararci al meglio”.

Ufficio Stampa Rhodigium Basket