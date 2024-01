A2 – Trieste corsara a Vigarano

VIGARANO MAINARDA. Una buonissima Giara Vigarano cade solamente negli ultimi 9’ contro la Futurosa Trieste iVision. Alla fine sarà 71-80. Dopo aver perso di misura il primo (16-20) e il secondo parziale, andando all’intervallo sotto 31-38, le biancorosse, sospinte soprattutto dalla solita Siciliano, restano attaccate alle triestine dell’ex Rosset pure durante il terzo parziale: al 28’ arriva il -5, sul 48-53, che diventa 50-56 al 30’. Capitan Pepe, in avvio degli ultimi 10’, con due liberi porta la Giara sul 52-56, prima del controbreak di 0-13 in 3’, firmato anche Rosset e Miccoli che, di fatto, chiude i conti. Le padrone di casa sono brave a restare concentrate fino alla fine, cedendo con meno di 10 lunghezze di svantaggio contro un’avversaria, quella triestina, davvero rognosa e in forma. Solita prestazione “monstre” di Siciliano, che ha chiuso con 30 punti, 5 assist e ben 11 falli subiti. Ennesima doppia doppia di Cutrupi, con 13 punti e 12 rimbalzi. Conferme più che positive da Minelli, pure lei in doppia cifra. Dall’altra parte del campo, l’ex Rosset ha fatto malissimo, con 23 punti in 30’, ben coadiuvata dal duo Miccoli-Camporeale.

La Giara ritornerà sul parquet sabato prossimo, a Udine, con palla a due alle ore 17.

GIARA VIGARANO-FUTUROSA TRIESTE IVISION 71-80 (16-20, 31-38, 50-56)

GIARA: Gordon 7, Tintori 4, Siciliano 30, Cutrupi 13, Pepe 6, Conte, Feoli, Moretti, Minelli 11, Gonzalez ne, Cavalli, Armillotta. All.Castelli.

FUTUROSA: Rosset 23, Ostojic 9, Miccoli 17, Sammartini 9, Camporeale 13, Briganti ne, Tempia 6, Leghissa 3, Lombardi, Carini. All.Mura.

Arbitri: Paglialunga e Valletta.Note: uscita per 5 falli: Miccoli. Spettatori 40.

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano