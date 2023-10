A2 – Trieste doma nettamente Vigarano

Debutto amaro per la Pallacanestro Vigarano in quel di Trieste. Le biancorosse del coach Andrea Castelli, prive dell’ultima arrivata Siciliano (problemi burocratici di tesseramento), pur tirando male dal campo e perdendo tanti palloni, reggono un tempo, il primo, prima di rimediare il break di 22-4 nei primi 5’ della terza frazione che, di fatto, chiude i conti. Alla fine sarà 65-28.

Avvio equilibrato, poi Trieste cerca di allungare sospinta dal duo Rosset-Camporeale (17-8 al 9’), ma la Pallacanestro Vigarano non ci sta, dal 9’ al 12’, grazie soprattutto a Tintori e Cutrupi (imbeccata da Minelli), chiude il controbreak che significa -4: al 12’ è 17-13. Fatica in attacco, la compagine del coach Castelli, che perde 14 palloni durante il primo tempo e nella seconda frazione realizza solamente 4 punti (Trieste, con 8, farà poco meglio). All’intervallo lungo è 25-15 a favore delle padrone di casa, sospinte dagli 8 punti dell’ex Rosset. In casa biancorossa non bastano i 7 punti con 9 rimbalzi di Cutrupi, davanti a Tintori.

Chiuso sotto di 10 lunghezze il primo tempo, il match si spacca definitivamente durante i primi 5’ della terza frazione, quando il break di 22-4 firmato soprattutto Miccoli e Sammartini chiude, di fatto, i conti: 47-19 al 25’. Bene pure Rosset. Gli ultimi 15’ della gara sono un lunghissimo garbage time, Vigarano ci prova, ma non riesce a cambiare le sorti di una sfida finita troppo presto. Adesso occorre resettare subito, coach Castelli dovrà allenare il più possibile il gruppo al completo, che sabato prossimo si presenterà al Pala Vigarano al cospetto di Udine.

Futurosa Trieste-Pallacanestro Vigarano 65-28 (17-11, 25-15, 56-26)

Futurosa: Visintin, Ravalico 3, Briganti, Rosset 12, Tempia 5, Ostojic 4, Miccoli 16, Leghissa ne, Sammartini 13, Lombardi 2, Camporeale 8, Carini 2. All.Mura.

Vigarano: Gordon, Conte, Tintori 9, Feoli, Moretti, Cutrupi 13, Minelli 2, Cavalli, Armillotta, Pepe 4, Albieri. All.Castelli.

Arbitri: Zancolò e Bortolotto.

Note: spettatori 400 circa.

UFF.STAMPA PALL.VIGARANO