A2 – Trieste lotta ma non basta, Roseto corsara

Nella pallacanestro non è mai facile vincere due partite consecutive in trasferta, soprattutto quando hai il pronostico dalla tua parte e affronti un avversario che, complice un calendario complicato, si ritrova spalle al muro già alla quinta giornata di campionato, schiuma rabbia, vuole ma soprattutto deve batterti a tutti i costi.

Le ARAN Cucine Panthers Roseto non si sono fatte intimorire da questi insidiosi coefficienti di difficoltà e, con una prestazione grintosa, hanno espugnato il PalaTrieste (64-69) aggiudicandosi così la quarta vittoria in cinque partite, la terza consecutiva in trasferta.

Il match, com’era prevedibile, non è stata una rilassante passeggiata pomeridiana autunnale nella splendida piazza Unità d’Italia a Trieste ma, al contrario, un’autentica battaglia (sportivamente parlando) caratterizzata da tanto equilibrio nei primi due quarti. Equilibrio che le Panthers sono riuscite ad infrangere soprattutto nel terzo periodo, indirizzando l’inerzia sul loro binario, mantenendo poi la calma nella quarta frazione quando le padrone di casa hanno tentato in tutti i modi di portarsi avanti.

Sugli scudi capitan Botteghi (doppia doppia con 18 punti e 10 rimbalzi) e Obouh Fegue (18 punti, 7 rimbalzi in 24 minuti) ma, ancora una volta, tutte le ragazze di coach Padovano hanno dato un apporto fondamentale per questa vittoria.

Trieste – ARAN Cucine Panthers Roseto (64-69)

Trieste: Visintin, Ravalico ne, Briganti ne, Rosset 15, Ostojic 9, Miccoli 7, Leghissa 4, Sammartini 12, Lombardi 9, Camporeale 8, Carini. Coach: Mura

ARAN Cucine Panthers Roseto: Aispurua 8, Resemini, Botteghi 18, Sorrentino 9, Obouh Fegue 18, Cecili 3, Miccio 11, Bardarè, Mattera 2, Ugiagbe ne. All: Padovano

Parziali (22-19, 17-18, 12-19, 13-13)

Ufficio Comunicazione Panthers Roseto