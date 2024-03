A2 – Troppe assenze per Roseto, Ponzano dilaga

Serviva il riscatto per concludere un periodo non troppo allegro per Ponzano. Detto fatto. Contro Roseto, purtroppo non al completo, le ragazze di coach Gianolla rispondono ci siamo e non molliamo. Brilla Kirschenbaum con 19 punti, seguita da Favaretto a quota 12. Dall’altro lato vera trascinatrice è Sorrentino con 20 punti.

Posaclima Ponzano Basket: Kirschenbaum 19, Fiorotto 2, Iuliano n.e., Gobbo 4, Favaretto 12, Valli 2, Varaldi 3, Mosetti 9, Volpato 8, Pertile 2. All.: Gianolla.

Panthers Roseto: Resemini 2, Sorrentino 20, Obouh Fegue 4, Bardarè 8, Maroglio, Bona, Cecili NE, Lemma, Mattera 3, Polimene. All: Buzzanca.

Coach Gianolla parte in quintetto con Kirschenbaum, Fiorotto, Gobbo, Mosetti e Pertile. Coach Buzzanca risponde con Resemini, Sorrentino, Obouh Fegue, Bardarè e Maroglio.

Parte fortissimo Ponzano con Kirschenbaum che va a segno in arresto e tiro. L’eleganza di Martina Mosetti dall’arco dei 6.75 su assist di capitan Gobbo. Proprio lei va a segno e porta avanti Ponzano di 7. Dopo quasi cinque minuti di gioco Roseto riesce a realizzare con Sorrentino per ben due volte. Mosetti non ci sta e piazza di nuovo la bomba per tenere la testa avanti. Ancora protagonista la triestina di Ponzano, questa volta in appoggio, per il vantaggio che scollina la doppia cifra. Sarà lei a servire Favaretto per la tripla. La stoppata di Varaldi chiude il primo quarto 18-4.

Continua l’onda positiva di Cami Kirschenbaum, prima con l’arresto e tiro e poi con la tripla perfettamente eseguita. Arriva anche la seconda stoppata di Varaldi. Momento super per Volpato che trova il tiro in equilibrio dall’angolo e dopo pescata sotto canestro da Varaldi non perdona: time out obbligatorio per Roseto quando la partita è sul punteggio di 27-6. Sempre Sorrentino prova a tenere viva la compagine abruzzese con un appoggio al vetro e un tiro da tre punti. Si unisce anche Mattera con un tiro in transizione dalla media distanza. Ancora una tripla dell’uruguaiana biancoverde, accompagnata dall’esperta Pertile sullo scarico di Varaldi. Il secondo quarto finisce 35-15.

Dopo il riposo lungo è Obouh Fegue ad andare a segno per ben due volte. Kirschenbaum segna da ogni dove e trova il canestro anche con un tiro forzato, alzando la parabola. Favaretto scatenata prima nell’1vs1 col sottomano e poi con la rubata in difesa e la fuga in contropiede. Ponzano continua a spingere con la tripla di Kirschenbaum, 45-22. Sorrentino si butta fino in fondo trovando il canestro e il tiro libero aggiuntivo. Varaldi serve di nuovo Volpato proprio come in un replay. Dall’altro lato, Bardarè sul recupero difensivo vola in contropiede. Mattatrice Sorrentino che continua a segnare. Infine Volpato per chiudere il terzo periodo 50-29.

Gli ultimi minuti di gioco vedono abbassarsi l’intensità di Ponzano, mentre Roseto prova a ricucire un po’ il divario. Bardarè in reverse appoggia al vetro. La trascinatrice avversaria, Sorrentino, segna in transizione dalla media con l’arresto e tiro. Ennesima tripla di Kirschenbaum. Favaretto sul lancio lungo dalla difesa piazza il layup. Il canestro di Fiorotto sigla il match sul 61-37.

Prossimo appuntamento al Palazzetto dello Sport di Spresiano il 13 aprile contro Bolzano.

UFF.STAMPA PONZANO BASKET