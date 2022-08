A2 – Tutte le amichevoli del precampionato

Terminate le vacanze estive, si torna a sudare in palestra: la Serie A2 viaggia verso l’inizio del campionato 2022/2023. E molte delle 28 squadre partecipanti in questi giorni cominciano a lavorare per una stagione lunga e impegnativa, sicuramente avvincente ed emozionante. Fitto e in continuo aggiornamento il programma delle amichevoli, queste le partite già annunciate dai club: la nostra agenda per non perdere nemmeno un minuto della preparazione alla stagione 2022/2023.

(news in aggiornamento)

3 settembre

Cestistica Spezzina-San Giorgio MantovAgricoltura (La Spezia, PalaMariotti, ore 18)

Team 86 Villasanta-Dimensione Bagno Carugate (Villasanta, Palazzetto di via Fante Ambrogio Villa)

Ecodent Alpo-Pall. Vigarano (Villafranca di Verona, Belladelli Forum)

Delser W.Apu Crich Udine-Podolife Treviso (Udine, PalaBenedetti)

4 settembre

Pall. Vigarano-BSL San Lazzaro (Vigarano, PalaVigarano)

8 settembre

Bruschi San Giovanni Valdarno-Use Rosa Scotti Empoli (San Giovanni Valdarno, PalaGalli)

10 settembre

Basket Team Crema-San Giorgio MantovAgricoltura (Crema, PalaCremonesi, ore 18)

Edelweiss Albino-Dimensione Bagno Carugate (Villasanta, Palazzetto di via Fante Ambrogio Villa)

Pall. Vigarano-Puianiello Basket (Vigarano, PalaVigarano)

Podolife Treviso-Delser W.Apu Crich Udine (Treviso, PalaPascale)

La Bottega del Tartufo Umbertide-Basket Girls Ancona (Umbertide, PalaMorandi)

14 settembre

San Giorgio MantovAgricoltura-Cestistica Spezzina (Mantova, Palasport “Marco Sguaitzer”, ore 20.30)

Bruschi San Giovanni Valdarno-La Bottega del Tartufo Umbertide (San Giovanni Valdarno, PalaGalli)

16 settembre

Wamgroup Basket Cavezzo-Pall. Vigarano (Cavezzo, Palazzetto dello Sport)

17 settembre

San Giorgio MantovAgricoltura-Use Rosa Scotti Empoli (Suzzara, Palestra di via Alessandro Volta, ore 19)

Memorial “Nina Pasquini” con Limonta Costa Masnaga, Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano, Akronos Moncalieri e Basket Team Crema

Dimensione Bagno Carugate-Torino Teen Basket (Carugate, Palazzetto di via del Ginestrino)

Podolife Treviso-Ecodent Alpo (Treviso, PalaPascale)

18 settembre

Memorial “Nina Pasquini” con Limonta Costa Masnaga, Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano, Akronos Moncalieri e Basket Team Crema

Pall. Vigarano-Wamgroup Basket Cavezzo (Vigarano, PalaVigarano)

Basket Girls Ancona-ARAN Cucine Panthers Roseto (Ancona, PalaRossini)

21 settembre

Basket Girls Ancona-Halley Thunder Matelica (Ancona, PalaRossini)



24 settembre

San Giorgio MantovAgricoltura-Pall.Vigarano (Suzzara, Palestra di via Alessandro Volta, ore 19)

Trofeo “Campobasso per lo Sport” con La Molisana Magnolia Campobasso, Banco di Sardegna Dinamo Sassari, ARAN Cucine Panthers Roseto e Halley Thunder Matelica (Campobasso, La Molisana Arena)

Basket Girls Ancona-Basket 2000 Senigalli (Ancona, PalaRossini)



25 settembre

Trofeo “Campobasso per lo Sport” con La Molisana Magnolia Campobasso, Banco di Sardegna Dinamo Sassari, ARAN Cucine Panthers Roseto e Halley Thunder Matelica (Campobasso, La Molisana Arena)

Memorial “Pino Mirarchi” con Dimensione Bagno Carugate e avversarie da annunciare (Carugate, Palazzetto di via del Ginestrino)

1 ottobre

Torneo con O.ME.P.S. Givova Battipaglia, Pall. Vigarano, ARAN Cucine Panthers Roseto e Basket Girls Ancona (Agropoli, Palasport “Andrea Di Concilio”)

Torino Teen Basket-Dimensione Bagno Carugate (Torino, Palestra Sportclub)

Ecodente Alpo-Podolife Treviso (Villafranca di Verona, Belladelli Forum)

2 ottobre

San Giorgio MantovAgricoltura-Amatori Pall. Savona (Bancole, Palazzetto dello Sport, ore 18)

Torneo con O.ME.P.S. Givova Battipaglia, Pall. Vigarano, ARAN Cucine Panthers Roseto e Basket Girls Ancona (Agropoli, Palasport “Andrea Di Concilio”)

