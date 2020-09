A2 – Tutte le amichevoli precampionato di Castelnuovo Scrivia

Prosegue, pur tra qualche acciacco tipico del periodo, il lavoro di preparazione dell’Autosped in vista dell’inizio del campionato, previsto per il 3 ottobre con il match casalingo contro il Basket 2000 San Giorgio Mantova. Agli ordini di coach Zara, coadiuvata dal vice Maresca, da Massimiliano Pani, dalla new entry Alice Pedrazzi e con il preziosissimo contributo del preparatore atletico Preti, le giocatrici si stanno dividendo, con impegno, tra parte atletica e sedute tecniche. Con l’arrivo di Podrug, rientrata ad inizio settimana, il gruppo è praticamente al completo, con l’eccezione di Zecchina, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio subito nella passata stagione. Il programma di avvicinamento prevede anche una serie di scrimmage che serviranno a testare lo stato di forma delle giraffe in vista del via alle ostilità. Il primo impegno è in programma per sabato 12 quando al PalaGiraffe (ore 18) l’Autosped ospiterà il Milano Basket Stars, una delle formazioni di punta della serie B lombarda; secondo banco di prova sicuramente assai più impegnativo visto che le ragazze di Zara affronteranno (mercoledì 16/9 ore 20), sempre a Castelnuovo, l’Allianz Geas Sesto (A1). Sempre tra le mura amiche, ma questa volta a Tortona (sabato 19 ore 18), la terza amichevole del Bcc che sarà opposta alla corrazzata Basket Team Crema, senza ombra di dubbio la favorita del girone nord nel quale milita anche il Bcc. A chiudere il poker di collaudi l’Autosped restituirà ‘il favore’ al Geas andando a far visita alle lombarde mercoledì 23 (ore 19,30).

Uff.Stampa BC Castelnuovo Scrivia