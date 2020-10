A2 – Tutte le gare di Moncalieri in diretta su MyPlay

La Libertas Moncalieri è lieta di comunicare che tutte le gare casalinghe della Akronos Moncalieri saranno trasmesse in diretta streaming grazie all’innovativo servizio “MyPlay”. Libertas Moncalieri è la prima società in Italia ad utilizzare a questa moderna piattaforma video, che oltre alla trasmissione delle partite consente l’analisi dei match e la raccolta delle statistiche – uno strumento prezioso per nostri allenatori – e da la possibilità di creare highlights e clip video personalizzati. Non solo A2 femminile: l’estrema semplicità e praticità di MyPlay ci consentirà di mandare in diretta streaming tutte le partite del settore giovanile ed i tornei che si svolgeranno al PalaEinaudi.

Senza alcuna registrazione, le partite saranno visibili in chiaro su PC, dispositivi mobili o smart tv.



CLICCA QUI PER VEDERE MYPLAY