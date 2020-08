A2 – Tutte le partite della Virtus Cagliari in diretta solo su Directa Sport

Directa Sport e Virtus Cagliari fanno squadra. Per il quinto anno, infatti, la TV dello sport sardo trasmetterà tutte le gare casalinghe della squadra di via Pessagno, impegnata nel campionato di Serie A2 Femminile di basket. Stavolta, però, l’accordo sarà accompagnato da una importante novità: tutti gli incontri, infatti, verranno offerti rigorosamente in diretta Facebook, a beneficio di tutti i tifosi virtussini e degli appassionati del basket in rosa.

Un investimento in termini di comunicazione che il presidente Pellegrini e il suo staff hanno fortemente voluto per permettere a tutto il popolo biancoblù di assistere alle gesta della propria squadra anche nell’eventualità in cui il campionato dovesse disputarsi, almeno inizialmente, a porte chiuse.

Dal canto proprio Directa Sport metterà in campo, come di consueto, la serietà e l’esperienza del proprio staff per garantire il miglior prodotto possibile, anche a beneficio dei partner commerciali della società.

“Siamo orgogliosi che una squadra storica come la Virtus abbia voluto ancora collaborare con noi – afferma Mauro Farris, direttore responsabile di Directa Sport – proprio al PalaRestivo, peraltro abbiamo trasmesso l’ultima gara prima dello stop a causa del Coronavirus, e ci piace pensare che questo accordo possa rappresentare, anche simbolicamente, un ulteriore segnale di ripartenza. Un particolare plauso va al presidente Pellegrini, che, comprendendo a pieno il potenziale della diretta streaming, ha garantito a tutti i tifosi la possibilità di assicurarsi, almeno virtualmente, un posto al palazzetto”.

Agenzia Directa Sport