A2 – Tutto facile per Mantova contro Basket Roma

Una serata mai in discussione sebbene l’alto tasso agonistico da entrambe le metà del campo, MantovAgricoltura ingrana presto la quarta e si porta a casa la serata nonostante una prestazione non brillante al tiro.

Provano subito l’assalto le capitoline che centrano il 3 a 6 dopo poco, la reazione delle biancorosse non tarda piazzando un 10 a 0 che permetterà alle virgiliane di mettere già un discreto vantaggio in proprio favore. Basket Roma non riesce a centrare il bersaglio come vorrebbe, tra imprecisione e sfortuna; il primo quarto si chiude sul 17 a 10.

Nella seconda frazione le romane rientrano sul -6 a cui seguono un paio di minuti di standby generale per ambedue le squadre che non riescono ad incidere come vorrebbero: polveri bagnate e tanti rimbalzi finchè Llorente (miglior realizzatrice per le sue) riesce a sbloccare la situazione; la segue a ruota Fietta mettendo nuovamente i 10 punti di vantaggio per le proprie compagne. Llorente e Cremona riescono a strappare altri quattro punto andando negli spogliatoi sul 29 a 15.

Di rientro dalla pausa Bottazzi serve il raddoppio del 31 a 15, mentre si aprono nuovamente minuti di black out con tanti errori offensivi e di passaggio per le due formazioni; è nuovamente la capitana mantovana a sbloccare la situazione e far macinare qualche punto alle sue compagne. Roma in difficoltà riuscirà a mettere a segno solo 5 punti in tutto quarto, mentre San Giorgio continua ad andare avanti pur senza riuscire a brillare come proprio solito.

Nell’ultimo quarto la pratica può dirsi pressochè archiviata e il margine di vantaggio concede a coach Logallo di mettere in campo anche Ndiaye, rientrata dopo un intervento alle ginocchia, e concedere un paio di minuti a Ranzato oltre al debutto nel finalissimo di Benatti: tutte e tre sono giocatrici del settore giovanile sangiorgino. Il punteggio finale segna il 50 a 28 per le casalinghe.

MantovAgricoltura ritornerà in campo sabato prossimo, 13 aprile, alle 20:30 nella sfida interna sul parquet del Pala Sguaitzer contro la Libertas Moncalieri.

MantovAgricoltura San Giorgio: Fietta 6, Novati 3, Llorente 12, Petronio 4, Orazzo 4, Dell’olio 6, Nwachukwu 5, Cremona 6, Ndiaye, Bottazzi 4, Ranzato, Benatti. All.re Logallo L.; ass. Purrone S., Gianfreda E.

Basket Roma: Leghissa 2, Fantini 7, Preziosi 5, Aghilarre 9, Cenci, Perone, Cedolini ne, Belluzzo 2, Manocchio 3, Rossi. All.re Buongiorno L.; ass. Canini D., Curiale V.

UFF.STAMPA BASKET 2000 SAN GIORGIO